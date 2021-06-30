Instagram test etmeye başladı: Hikayelere yeni özellik!

Instagram hikayelerinde "yukarı kaydır" özelliğini kullanan hesaplar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak Instagram'da "yukarı kaydır" özelliğini kullanarak, takipçileri tek kaydırma hareketi ile belirli bir siteye yönlendirebilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü "yukarı kaydır" özelliğini kullanabilmek için 10 bin takipçi sayısını aşmak gerekiyor. Fakat yakın bir zamanda, Instagram'da link paylaşabilmek için illa ki yukarı kaydır özelliğini kullanmamız gerekmeyebilir.

INSTAGRAM'DAN YUKARI KAYDIR ÖZELLİĞİNİ TAKLİT EDEN ÇIKARTMA

Instagram, hikayelerde bağlantı paylaşma yeteneğini genişletebilecek yeni bir özelliğin test yapıyor. Söz konusu özellik yukarı kaydır özelliğini ele almıyor, bunun yerine Instagram hikayelerine bir bağlantı çıkartması ekleniyor. Bu çıkartma, dokunulduğunda "yukarı kaydır" özelliğinde olduğu gibi takipçiyi istenilen bağlantıya götürüyor. Söylenenlere göre kullanıcılar, bu çıkartmayı içeren hikayelere yanıt da verebilecekler.

HERKESİN KULLANIMINA AÇILABİLİR

Instagram'ın yeni çıkartma özelliği, şimdilik az sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Ancak bu özellik, genel olarak kullanıma sunulduğunda 10 bin takipçi şartı aramadan tüm kullanıcıların yararlanabileceği bir özellik olabilir.

