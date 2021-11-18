Instagram, Threads'in fişini çekiyor! Bir dönemin sonu

Instagram Threads, şirketin diğer bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct'i kapatmasından kısa bir süre sonra Instagram'a eşlik eden bir uygulama olarak tanıtılmıştı. Ancak uygulama genel olarak kabul görmedi. Sonuç olarak Instagram, Threads'in fişini çekme kararı aldı.

INSTAGRAM THREADS'İ KAPATIYOR

Threads, yıl sonuna kadar kapatılacak. Aralık 2021'in sonundan itibaren Threads kullanılamayacak. Instagram, 23 Kasım'dan itibaren Threads kullanıcılarını konu hakkında bilgilendirmeye başlayacak. Şirket, kullanıcıları arkadaşlarına mesaj göndermek için Instagram'ın ana uygulamasını kullanmaya yönlendirecek.

DÜNYA ÇAPINDA MİLYONLARCA KEZ İNDİRİLMİŞTİ

Instagram, Threads desteğini sonlandırdığında, uygulama App Store ve Google Play'den kaldırılacak. Sensor Tower'ın tahminlerine göre, Threads bugüne kadar App Store ve Google Play genelinde yaklaşık 13,7 milyon kez indirildi.

