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Instagram Türkiye'de para kazandıracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 09:44 | Son Güncelleme

Instagram, para kazanmak isteyen kullanıcılarına sunduğu yeni sistemi, sonunda Türkiye'ye de açıyor. Bu sistem sayesinde IGTV'de oluşturulan içerikler üzerinden Instagram kullanıcıları para kazanabilecek. Peki Instagram'dan nasıl para kazanılır?

Instagram Türkiye'de para kazandıracak!

Instagram IGTV içeriklerine önem veriyor. IGTV'yi benzer bir platform olan YouTube gibi kullanmayı amaçlayan Instagram, bundan birkaç ay önce IGTV üzerinden kullanıcıların para kazanabileceğini duyurmuş, yeni sisteminin test sürecine başlamıştı. The Verge'te çıkan habere göre test sürecinin kapsamı artık daha da genişletildi ve Türkiye de test sürecine eklendi.

TÜRK INSTAGRAM KULLANICILARI PARA KAZANABİLECEK

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, IGTV üzerinden para kazanmaya başlayabilecek. Instagram, IGTV'yi kullanacak kullanıcılarına reklamlar ve satın alınabilir rozetler sunacak. Reklamlar tıpkı YouTube'daki gibi bir sisteme sahip olacak ve IGTV'de yayınlanan içeriklerin arasına en fazla 15 saniye uzunluğunda olmak üzere eklenebilecek. Reklamlardan elde edilecek gelirin bir kısmı IGTV'deki içeriğin sahibine verilecek. Rozetler ise Twitch'in kullandığı sisteme bir hayli benzeyecek.

ROZETLER İLE AVANTAJ YAKALAYACAKLAR

Instagram rozetleri, IGTV'deki içerik sahibi tarafından abonelere sunulacak. Aboneler, bu rozetleri belirli bir ücret karşılığı satın alarak içerik sahibinin özel içeriklerine ulaşabilecek. Ayrıca yorum yaptıklarında isimlerinin yanında bu rozetleri kullanabilecekler. Rozetlerin fiyatları ise 1 dolar ile 5 dolar arasında olacak. Rozetler, ilk olarak Türkiye, ABD, Almanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Meksika’da test edilecek.

Instagram para kazanma

İÇERİKTE KATI KURALLAR

Instagram'dan para kazanmak kulağa ne kadar hoş gelse de bunun için uyulması gereken bazı katı kurallar var. Sosyal medya uygulaması, IGTV'de telif hakkına ve uygun olmayan içeriklere özellikle dikkat edecek. Uygun olmayan içeriklerde ve telif hakkı ihlallerinde içerik oluşturucusuna müdahale edecek olan Instagram, böylece kontrolü elinde tutacak.

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