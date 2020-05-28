Instagram Türkiye'de para kazandıracak!

Instagram IGTV içeriklerine önem veriyor. IGTV'yi benzer bir platform olan YouTube gibi kullanmayı amaçlayan Instagram, bundan birkaç ay önce IGTV üzerinden kullanıcıların para kazanabileceğini duyurmuş, yeni sisteminin test sürecine başlamıştı. The Verge'te çıkan habere göre test sürecinin kapsamı artık daha da genişletildi ve Türkiye de test sürecine eklendi.

TÜRK INSTAGRAM KULLANICILARI PARA KAZANABİLECEK

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, IGTV üzerinden para kazanmaya başlayabilecek. Instagram, IGTV'yi kullanacak kullanıcılarına reklamlar ve satın alınabilir rozetler sunacak. Reklamlar tıpkı YouTube'daki gibi bir sisteme sahip olacak ve IGTV'de yayınlanan içeriklerin arasına en fazla 15 saniye uzunluğunda olmak üzere eklenebilecek. Reklamlardan elde edilecek gelirin bir kısmı IGTV'deki içeriğin sahibine verilecek. Rozetler ise Twitch'in kullandığı sisteme bir hayli benzeyecek.

ROZETLER İLE AVANTAJ YAKALAYACAKLAR

Instagram rozetleri, IGTV'deki içerik sahibi tarafından abonelere sunulacak. Aboneler, bu rozetleri belirli bir ücret karşılığı satın alarak içerik sahibinin özel içeriklerine ulaşabilecek. Ayrıca yorum yaptıklarında isimlerinin yanında bu rozetleri kullanabilecekler. Rozetlerin fiyatları ise 1 dolar ile 5 dolar arasında olacak. Rozetler, ilk olarak Türkiye, ABD, Almanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Meksika’da test edilecek.