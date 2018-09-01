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Instagram, Türkiye'den 'onaylı hesap talebi'ni kabul etmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

 Instagram, Temmuz ayı itibariyle ilk olarak Avustralya'da sunduğu onaylı hesap talep etme özelliğini dün gece yaptığı bir güncelleme ile Türkiye'deki kullanıcılara da sundu.

Murat Özyıldırım, İSTANBUL (DHA) - Instagram, Temmuz ayı itibariyle ilk olarak Avustralya'da sunduğu onaylı hesap talep etme özelliğini dün gece yaptığı bir güncelleme ile Türkiye'deki kullanıcılara da sundu.

Bu güncelleme şimdilik ios işletim sistemine sahip cihazlara açılmış durumda. Android işletim sisteminde ise henüz onaylanmış hesap formu aktif edilmedi.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Öncelikle Instagram'a giriş yapılıyor. Daha sonra 'Ayarlar' sekmesinde bulunan 'Doğrulama Talebi' sekmesine tıklanıyor. Ardından kimlikte yazan ad ve soyadın tam yazılması lazım. Firmaların da adını tam olarak yazması gerekiyor. 'Dosya Ekle' bölümünde ise devlet kurumu tarafından verilmiş bir kimlik (kimlik, pasaport, ehliyet vb.) yükleniyor. Firmalar bu bölümde tescil belgesi, vergi levhası, fatura, şirket kuruluş belgesi vb. bir belge eklemesi gerekiyor.

Gerekli belgeler eklendikten sonra 'Gönder'e basıp işlem tamamlanıyor. Bunun ardından, 'Doğrulanmış simgenle ilgili isteğini gözden geçirdikten sonra sana haber vereceğiz.' bilgi notu ekrana geliyor.

Onaylanmış hesap başvuru işlemi tamamlandıktan sonra 30 gün içerisinden hesabın bağlı bulunduğu maile olumlu veya olumsuz bir bildirim agönderiliyor. Olumsuz olması durumunda hesabın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyıor. Sonrasında ise tekrar başvuru yapılabilmekte.

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