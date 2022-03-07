Instagram üzerinde çalışıyor! Yeni özellik yolda

Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta'ya bağlı olan popüler sosyal medya platformu son olarak yorum kontrolüne odaklanan yeni bir özellik ile gündemde.

INSTAGRAM'DAN YENİ ÖZELLİK! BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı tweet'e göre Instagram, Comment Controls (Yorum Kontrolleri) bölümünü geliştirmek için çalışıyor. Bu yeni özelliğin rahatsız edici yorumlar konusunda kullanıcılara büyük fayda sağlaması bekleniyor. Yorum kontrolüne odaklanan yeni özellik ise Paluzzi'nin ekran görüntüsüne göre şöyle görünüyor;

YAŞANAN SORUNLARA ÇARE OLABİLİR

Her şeyi göz önünde bulundurursak, Comment Controls adıyla geçen yorum kontrolü özelliği Instagram kullanıcıları için kesinlikle önemli bir değişiklik olacak gibi duruyor. Çünkü çoğu sosyal medya kullanıcısı, yorum kontrolü konusunda sorunlar yaşıyor. Sorunlara çare olabilecek bu yeni özelliğin ise yakında herkesin kullanımına açılması bekleniyor.



