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Instagram ve Facebook kapatılacak mı? Avrupa'dan rest niteliğinde önemli açıklamalar

09.02.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta (Facebook), Avrupa'daki yeni düzenlemeler nedeniyle bölgede hizmetlerini kapatabileceği konusunda bir uyarı yapmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'da Instagram ve Facebook'un kapatılma olasılığı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Instagram ve Facebook kapatılacak mı? Avrupa'dan rest niteliğinde önemli açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) yasaları, tüm şirketleri kullanıcı verilerini Avrupa'da bulunan yerel sunucularda işlemeye zorlarken Meta, geçtiğimiz günlerde yaptığı tehdit gibi bir çıkış ile gündemi alt üst etmeyi başarmıştı. Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamalarının arkasında olan şirket, Avrupa'daki yeni düzenlemeler nedeniyle Instagram ve Facebook'u Avrupa'dan çekebileceğini konusunda uyaran bir rapor yayınlamıştı. Bu rapor sonrası Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire odaklı yeni bir gelişme yaşandı.

BAKANLARDAN INSTAGRAM VE FACEBOOK AÇIKLAMASI

Robert Habeck ve Bruno Le Maire, Meta'nın yıllık raporu ve Instagram ve Facebook'un AB genelinde kapatılma olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Instagram ve Facebook

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"BÖYLE BİR ŞEYDEN KORKMAYIZ"

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, "Hack'lendikten sonra dört yıldır Facebook'suz yaşıyorum ve hayat muhteşem oldu. Avrupa Birliği o kadar büyük bir iç pazar ki, o kadar çok ekonomik güce sahip ki, birlik içinde hareket edersek böyle bir şeyden korkmayız." dedi.

GERİ ADIM YOK MESAJI

Habeck "Facebook'suz bir hayat harika" derken, Fransa Maliye Bakanı Le Maire de Facebook olmadan hayatın iyi olacağını belirtti ve AB'nin kendi nüfusunun haklarını koruma konusunda geri adım atmayacağını ima etti.

Le Maire yaptığı yorumda "Dijital devler, Avrupa kıtasının direneceğini anlamalı." ifadelerini kullandı.


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