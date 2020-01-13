Instagram ve Facebook siyasi reklam politikaları ile gündemden düşmüyor

Twitter ve Google gibi şirketler siyasi reklamlar ile ilgili önemli kararlar aldı. Neredeyse hiçbir sosyal medya şirketi siyasi reklamlara izin vermeyeceğini söyledi. Elbette siyasi reklamlar üzerinden gelir elde etmek büyük bir motivasyon sağlasa bile, yine de bazıları tarafından etik görünmüyor. Özellikle de siyasi reklamların manipülasyon içerikli olması kullanıcıları olumsuz yönde etkileyebilir.

Google ve Spotify gibi şirketlerin siyasi reklamları göstermemesine rağmen, Facebook ve Instagram gibi platformlarda böyle bir kararın alınması aslında çok şaşırtıcı değil. Mark Zuckerberg uzun bir süredir konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyordu.

Facebook kurucularından Mark Zuckerberg, bütün siyasetçilerin kendisini Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ifade edebileceğini söylüyor. Ona kalırsa siyasi reklamların gösterilmesi daha çok ifade özgürlüğü ile ilgili bir durum. Ancak birçok kişi onun gibi düşünmüyor. Özellikle de Twitter kurucusu Facebook tarafından geliştirilen bu politikayı çok sert bir şekilde eleştiriyor.