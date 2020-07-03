Instagram ve Facebook'tan maske takmayanları ilgilendiren yeni özellik!

Koronavirüs'te normalleşme başladı. Ancak normalleşirken dikkat edilmesi gereken bazı etmenler var. Bunlardan birisi maske. Bildiğiniz üzere ülkemizde de birçok ilde maske zorunluluğu bulunuyor. Yani maskesiz sokağa çıkmak mümkün değil. Bu durum, sosyal medya devleri Facebook ve Instagram da parlak bir fikre yol açtı.

FACEBOOK VE INSTAGRAM MASKE UYARISI VERECEK

Facebook yaptığı açıklama ile koronavirüs için yeni bir özellik tanıttı. Bu özellik ile birlikte hem Facebook'un hem de Instagram'ın ana sayfasında maske uyarısı çıkacak. Bu uyarıda kullanıcıya maske takması gerektiği yönünde kısa bir bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Facebook'un uyarısında KOVID-19 Bilgi Merkezi'ne, Instagram'ın uyarısında ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne (CDC) ait linkler yer alacak. Bu linkler ile kullanıcılar, yetkili merciler aracılığıyla maske kullanımı konusunda bilgilendirilecek. Yeni özellik, bugün itibariyle (3 Temmuz) uygulamalarda gözükmeye başlayacak.

İNSANLARI TEŞVİK EDEBİLİR

Instagram ve Facebook'un yeni özelliği basit gibi gözükse de aslında büyük önem taşıyor. En çok ziyaret edilen sosyal medya uygulamalarından ikisinde maske takma uyarısının yer alması, hala maske takmamakta direnen insanları maske takma konusunda teşvik edebilir.

