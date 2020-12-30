Instagram ve TikTok içerikleri Google arama sayfasına geliyor!

Google arama motoru, son istatistiklere göre dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Hal böyle olunca ABD'li teknoloji devi arama motorunu güncellemeye ve kullanıcılarına en iyi deneyimi sağlayacak şekilde yenilemeye devam ediyor. Ekim ayında mırıldanarak şarkı arama özelliğini kullanıcılara sunan Google, şimdi ise görünüşe bakılırsa mobil uygulaması için yeni bir özellik test ediyor.

GOOGLE INSTAGRAM VE TİKTOK İÇERİKLERİNİ GÖSTERECEK

Google'ın yeni özelliği, TikTok ve Instagram içeriklerini hedef alıyor. Twitter'daki bir paylaşım ile gün yüzüne çıkan özelliğe göre Google, arama sayfasının kısa videolar sekmesinde Instagram ve TikTok içeriklerine yer verecek. İçeriklerden birine tıkladığınızda ise TikTok ve Instagram'ın web sürümüne giderek ilgili içeriği görüntüleyebileceksiniz. Görüntüleme bitince ise geri tuşuna tıklayarak tekrar arama sayfasına geri dönebileceksiniz. Üstelik kısa videolar sekmesinde gösterilecek videolar sadece Instagram ve TikTok içeriklerinden de oluşmayacak.

GOOGLE ARAMA SAYFASINDA BAŞKA İÇERİKLER DE OLACAK

Kısa videolar sekmesinde söylenenlere bakılırsa Google'ın kendi kısa video formatı Tangi, YouTube'un kendi kısa video formatı YouTube Shorts ve Hindistan'ın TikTok'a rakip olarak çıkarttığı Trell uygulamasının içerikleri de bulunacak. Şimdilik test sürecinde olduğu gözlenen özelliğin ne zaman genel kullanıcıya sunulacağı ise bilinmiyor.

