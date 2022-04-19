Instagram verilerini silme: Instagram önbellek temizliği nasıl yapılır ve ne işe yarar? Aramaları kolaylaştırıyor ama...

Her uygulamada olduğu gibi Instagram uygulamasının da hızlı ve verimli çalışabilmesi için önbellekleme yapması gerekmektedir. Instagram’da veri depolama alanı çok fazla dolduğunda kullanılan cihazlarda yavaşlama, çökme, donma gibi birtakım teknik sorunlar meydana gelmektedir. Önbelleğin dolmasından kaynaklı yaşanan bu teknik sorunların nasıl giderileceğini birçok Instagram kullanıcısı merak etmektedir. Instagram uygulamasında karşılaşılan bu teknik sorunlar, veri silme işlemi yapılarak kolaylıkla çözülebilmektedir.

Instagram’da Verileri Silme Neden Yapılır?

Instagram uygulamasında veri silme işlemine önbellek temizliği denmektedir. Cihazlarda zaman içerisinde ortaya çıkan donma, yavaşlama, kapanma gibi sorunların giderilmesinde önbellek temizliği yapılmaktadır. Önbellek fazlasıyla dolduğunda akıllı telefonlar başta olmak üzere tablet ve benzeri tüm cihazlarda teknik hatalar meydana gelmektedir. Instagram önbellek temizliği işlemi yapılarak cihazlar daha hızlı çalışabilmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra cihazın önbelleğine kaydedilen video, fotoğraf gibi tüm veriler silinmektedir.

Instagram Verileri Nasıl Temizlenir?

Telefon hafızası belli bir zaman geçtikten sonra dolmakta ve kullanılan uygulamalarda birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Donma, kasma, çökme gibi sorunların giderilmesi için düzenli olarak veri temizleme işlemi yapılması gerekmektedir. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda veri temizleme işlemi farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

Android cihazlarda Instagram veri temizleme işlemi için yapılması gerekenler şu şekildedir;

Telefonunuzdan öncelikle “ayarlar” kısmına tıklayarak “uygulamalar” bölümüne giriş yapınız.

Uygulamalar bölümünde Instagram’ı bularak üzerine tıklayınız.

Uygulamayı açtıktan sonra “depolama” kısmına dokununuz.

Karşınıza “önbelleği temizleme” butonu çıkacaktır. Bu butona tıklayınız.

Bu işlem sayesinde uygulamanın önbelleğinde bulunan tüm veriler silinmektedir.

Eğer depolama bölümünde “veriyi sil” butonuna tıklarsanız, uygulama içerisindeki tüm veriler temizlenir ve Instagram ilk yüklediğiniz hale gelir.

iOS cihazlarda Instagram veri temizleme işlemi ise Android cihazlarda olduğu gibi çok kolay değildir. IOS cihazlarda önbellek yani veri temizleme işlemi seçeneği mevcut değildir.

Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikli olarak cihazın bilgisayara bağlanılması gerekmektedir.

Bilgisayara bağlanılan cihazın ayarlarına iTunes üzerinden giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra önbellek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise Instagram uygulamasını telefonunuzdan tamamen kaldırıp tekrar indirmektir. Bu şekilde telefonunuzda daha fazla depolama alanı açmış olursunuz.

Instagram Verileri Ne Zaman Silinir?

Instagram önbellek temizleme işlemi yapıldığında veriler de silinmektedir. Verileri silme işleminden sonra yalnızca uygulama içerisinde yapmış olduğunuz aramalar ve daha önceden izlemiş olduğunuz videolar silinmiş olmaktadır. Uygulama içerisinde kendi hesabınızdan paylaşmış olduğunuz postlar veya videolar silinmemektedir. Ayrıca mesaj kutunuzdaki sohbetler de durmaktadır.

Instagram Verileri Nereye İniyor?

Instagram uygulamasında kullanıcıların kendi profil verilerini indirme şansı bulunmaktadır. Kullanıcıların verileri indirebilmeleri için şu adımları takip etmesi gerekmektedir;

Öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapınız. Ardından “Ayarlar” bölümüne tıklayınız.

Sonrasında “Gizlilik ve güvenlik” sekmesine tıklayınız.

Karşınıza “Veri indirme” bölümü çıkacaktır. Bu bölümden “İndirme talep et” seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Talep ettikten sonra profilin bağlı olduğu e-posta hesabı gelen kutucuğuna giriş yapınız ve karşınıza çıkan ekrana profil şifrenizi giriniz.

Bütün bu adımları başarılı bir şekilde yaptıktan sonra 48 saat içerisinde yazmış olduğunuz e-posta adresine verileriniz gönderilmektedir.

Instagram Önbellek Temizleme Ne İşe Yarar?

Instagram uygulamasında da diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi yavaşlamalar, donmalar vb. teknik hatalar meydana gelmektedir. Cihazların hafızasında yer kalmadıkça uygulama daha yavaş çalışmakta ve bir süre sonra açılmadan kapanabilmektedir. Bu yüzden belirli zaman aralıklarında önbellek temizliğinin yapılması gerekmektedir. Önbellek temizliği sayesinde cihazınızda yer açılacak ve Instagram uygulaması daha hızlı çalışmaya başlayacaktır.



