Instagram video etiketleme özelliği nasıl kullanılır?

Facebook’un dibe vurması ve gözden düşmesiyle birlikte, Instagram daha da öne çıkan bir sosyal medya kanalı haline geldi. Teknik olarak Instagram da Facebook şirketinin bir uzantısı olduğu için, ortada maddi anlamda bir kayıp olmayabilir. Fakat Facebook’un reklam modeli açısından, Instagram’dan çok daha uygun bir mecra olduğu kabul edilemez.

Instagram’a olan ilginin farkında olan şirket çalışanları, bu sosyal medya kanalını geliştirmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların Instagram üzerinden gelen mesajlara emoji yoluyla hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayacak, yeni bir özellik üzerinde çalışılıyordu. Henüz bu özellik tam randımanla çalışmaya başlamadan, bir başka yenilik karşımıza çıktı. Evet, Instagram video etiketleme özelliğinden bahsediyoruz.

Bilindiği üzere kullanıcılar, Instagram üzerinde paylaştıkları fotoğraflara etiketleme yapabiliyorlar. İşte bu düzen şimdi de videolar için geliyor. Yani kullanıcılar yükledikleri videolara, arkadaşlarını etiketleyebilecekler.