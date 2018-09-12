Instagram video etiketleme özelliği nasıl kullanılır?

Facebook’un dibe vurması ve gözden düşmesiyle birlikte, Instagram daha da öne çıkan bir sosyal medya kanalı haline geldi. Teknik olarak Instagram da Facebook şirketinin bir uzantısı olduğu için, ortada maddi anlamda bir kayıp olmayabilir. Fakat Facebook’un reklam modeli açısından, Instagram’dan çok daha uygun bir mecra olduğu kabul edilemez.
Instagram’a olan ilginin farkında olan şirket çalışanları, bu sosyal medya kanalını geliştirmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların Instagram üzerinden gelen mesajlara emoji yoluyla hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayacak, yeni bir özellik üzerinde çalışılıyordu. Henüz bu özellik tam randımanla çalışmaya başlamadan, bir başka yenilik karşımıza çıktı. Evet, Instagram video etiketleme özelliğinden bahsediyoruz.
Bilindiği üzere kullanıcılar, Instagram üzerinde paylaştıkları fotoğraflara etiketleme yapabiliyorlar. İşte bu düzen şimdi de videolar için geliyor. Yani kullanıcılar yükledikleri videolara, arkadaşlarını etiketleyebilecekler.
Peki Instagram video etiketleme özelliği nasıl çalışacak? Aslında bu noktada komplike bir durum söz konusu değil. Instagram video etiketleme özelliği de aynı fotoğraf etiketleme gibi stabil bir kullanıma sahip olacak. Kullanıcıların tek yapması gereken, videoyu yükledikten sonra, videoda yer alan arkadaşlarını etiketlemek olacak.
Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Zira bu yeniliğin hala test aşamasında olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
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