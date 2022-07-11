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Instagram video görüntüleyenleri görmek mümkün mü? Instagram reels videolarını kimin izlediği görülüyor mu?

11.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram özellikleri arasında bulunan Reels videoları, tüm kullanıcılar tarafından takip edilmektedir. Instagram'ın sunduğu video izleme özelliği, kullanıcıların paylaşımlarını kaç kişinin izlediğine dair bilgi edinmesine olanak tanımaktadır. Ancak, videoları kimlerin görüntülediği konusunda bilgi paylaşılmamaktadır. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler de farklı uygulamalara yönelirler. Instagram video görüntüleyenleri görme mümkün mü?

Instagram video görüntüleyenleri görmek mümkün mü? Instagram reels videolarını kimin izlediği görülüyor mu?

İçindekiler

  • Instagram Reels videolarını kimin izlediğini görme

Instagram videolarının paylaşılmasının ardından kullanıcılar videoyu kaç kişinin gördüğü konusunda bilgi sahibi olabilirler. Ancak, videoyu görüntüleyenlerin kimler olduğunu bilemezler. Bu noktada kullanıcılar, videoyu görüntüleyen kişileri görmenin mümkün olup olmadığını merak eder.

Instagram Reels videolarını kimin izlediğini görme

Instagram, paylaşılan videoları izleyenlerin kimler olduğunu görme gibi bir özellik ne yazık ki kullanıma sunmadı. Bu yüzden sadece kişi sayısı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Eğer videoyu izleyen kişiler Reels videosunu beğenmiş ise ancak bu sayede videoyu kimlerin izlediğini öğrenilebiliyor. Bu da kullanıcılara kesin ve net bir sonuç almasını engelliyor. Bunun nedeni de uygulamadaki videoyu beğenerek geri dönüşte bulunma özelliğinin, videoyu izleyen kullanıcıların tercihine kalmış olmasıdır.

Instagram videomu kaç kişi izledi diye merak edenlerin Instagram videolarını izleyen sayısını görmeleri çok basittir. Bir video yayınlandığında alt köşede videoyu görüntüleyenler yer alır.

Ancak "Instagram videoma kim bakmış?" diye merak ediyorsanız bunun cevabına ne yazık ki ulaşamayabilirsiniz. Çünkü Instagram'ın bu konuda geliştirme yapacağı yönünde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

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Instagram bu bilgilerin paylaşılmaması konusunda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Bu bağlamda 2017 yılında paylaşılmış Instagram politikaları gösterilmektedir.

Videolarınızı kimlerin görüntülediği Instagram veritabanında yer alır. Ancak bu bilgiler, kullanıcı tarafına yansıtılmamaktadır. Bu durum YouTube tarafında da aynı şekilde işlenmektedir. Çünkü buralarda sunulan bilgilerin yüzde 100 doğru olması beklenmemektedir. Dolayısıyla kullanıcılar olarak videolarımızı kimlerin izlediğini görememektesiniz.

Bazı internet siteleri yine de bu bilgileri görüntüleyebildiklerini iddia eder. Ancak bunun için bazı uygulamalar kullanmak gerekir. Bu bilgileri size sunacağını söyleyen web sitesi ve uygulamalar da sizden Instagram bilgilerinizi isteyecektir. Bu yöntem güvenlik açısından sorun oluşturabileceğinden genelde tercih edilmez.

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