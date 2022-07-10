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Instagram video hızlandırma: Instagram reels videoları hızlandırma ve hızlandırılmış video paylaşma nasıl yapılır?

10.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'daki videoları birçok kişi standart bir hızda izler. Ancak bazı kullanıcılar, videoları hızlandırmak isterler. Bu noktada 2x, 3x gibi seçenekleri kullanarak videoyu hızlandırmak mümkündür. Hızın artması da videonun sesini ve görüntüsünü ilginçleştirebilir. Instagram'da Reels ve hikaye videolarını hızlandırmak için ne yapmak gerekir? Video hızlandırma iOS ve Android'de farklı şekillerde mi yapılır?

Instagram video hızlandırma: Instagram reels videoları hızlandırma ve hızlandırılmış video paylaşma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Reels videolarını hızlandırma
  • Instagram'da hızlandırılmış video paylaşma
  • Instagram hikaye videolarını hızlandırma

Instagram video hızlandırma için uygulama kullanıcılara ayrı bir bölüm sunmuştur. Bu bölüm üzerinden paylaşmak istenilen videoyu daha hızlı şekilde paylaşmak mümkündür. Böylelikle kullanıcılar videolarını daha çekici hale getirme fırsatı yakalayarak daha çok beğeni toplayabilirler.

Instagram Reels videolarını hızlandırma

Android telefonlarda Instagram Reels videolarını hızlandırma, dört bölümün yer aldığı menüden yapılır. Bunlar ses, hız, efektler ve geri sayımdır. Bu seçenekler arasından Hız'a tıkladığınızda karşınıza açılır bir menü gelecektir. Bu menüde size çeşitli hız seçenekleri sunulur. Bunlar arasında standart olanı 1x'tir. Ancak seçmek isterseniz de .3x, .5x, 2x ve 3x seçenekleri de yer almaktadır. Bu seçeneklerden 2x ve 3x olanlara basarsanız videoyu 2 ve 3 katı oranında hızlandırırsınız.

Hızlandırma işlemi Instagram uygulamasından yapıldığı için iOS telefonlarda Instagram Reels videolarını hızlandırma işlemi Android telefonlar ile aynıdır. Bu yüzden aynı yöntemi deneyerek siz de videoları hızlandırma imkanına sahip olabilirsiniz.

Bazı videolarda ses ön plandadır. Yani videoyu paylaşan kişi sizden Instagram sesi 3x yapma ister. Bu durumda yine videoyu hızlandırarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

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Instagram'da hızlandırılmış video paylaşma

Instagram'da hızlandırılmış video paylaşmak için öncelikle telefonunuza harici bir video montaj programı indirmeniz gerekir. Bu program üzerinden videonuzda gerekli ayarlamaları yaparak hızlandırabilirsiniz. Videonuzu telefonunuzun depolama alanına çıkarttıktan sonra Instagram'a yüklediğinizde videonuzun hızlı bir şekilde izlenebildiğini görürsünüz.

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Instagram hikaye videolarını hızlandırma

Instagram bir süre önce Hyperlapse ismini verdiği yeni bir uygulamasını kullanıma sundu. Bu uygulama üzerinden hızlandırılmış videolar çekmenize imkan sunuluyor. Bu videoları da isterseniz Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Uygulama kullanıcıların en az 2, en fazla 12 kat olmak üzere videoları hızlandırmasına olanak tanıyor.


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