Instagram video hızlandırma nasıl yapılır? Instagram'da video hızlandırma nasıl olur? iPhone ve Android Instagram'da video hızlandırma

Instagram platformunda video paylaşacak olan kişiler, bu içerikleri daha ilgi çekici bir hâle getirmek isteyebilir. Bu kapsamda uygulamanın kullanıcılara sunduğu video düzenleme araçlarıyla hızlandırma işleminin tamamlanması mümkündür. Farklı bir video editleme programı kullanmadan ilgili işlemi gerçekleştirmek amacıyla birkaç temel adımın takip edilmesi gereklidir. Bunların başında paylaşılacak olan gönderinin hazırlanması ve "Videoyu Düzenle" butonuna tıklanması yer alır. Ardından gönderinin ses ve görüntü içeriğinin hız ayarları kolaylıkla değiştirilebilir.

Instagram video hızlandırma nasıl yapılır?

Instagram'da video içeriklerinin güncel olarak Reels gönderisi şeklinde paylaşıldığı açıklanır. Bu kapsamda popüler içerik platformunda video düzenleme işlemlerinin hangi adımlarla yürütüldüğü açıklanmalıdır. "Instagram'da video hızlandırma nasıl olur?" diyenler için sıralanması gereken aydınlatıcı bilgiler şu şekildedir:

İlk olarak sosyal medya platformunun açılış sayfasına erişilir.

İkinci adımda ekranın alt bölümünün ortasında yer alan "artı" simgesine tıklanır.

Bu aşamada yeni bir video kaydedilmesi veya mevcut içeriğin galeri kısmından seçilmesi mümkündür.

Paylaşılacak olan içerik hazırlandıktan sonra ekranın sol alt kısmında bulunan "Videoyu Düzenle" butonuna tıklanması gerekir.

İlgili opsiyondan yararlanıldığı zaman içeriğin biçimlendirilmesini sağlayan farklı işlem seçenekleri ekrana taşınır.

Bu seçenekler arasında yer alan "Düzenle" butonuna tıklayan kişiler çeşitli ayarlara erişim sağlar.

Ayarlama başlıklarından biri olan "Hız", videonun daha yavaş veya hızlı bir şekilde oynatılmasını mümkün kılar.

İşlem menüsünde bulunan hız seçenekleri arasındaki 1x standart oynatmayı temsil eder.

2x, 3x, 5x gibi opsiyonlar ise videonun ses ve görüntü içeriğinin hızlandırılması için kullanılır.

Yukarıda sıralanan adımların uygulanması yaklaşık olarak birkaç dakika alır. Özellikle hazır videoların düzenlenmesini sağlayan bu özellik, Instagram'da içerik paylaşırken hızlandırma işlemi için farklı bir programa ihtiyaç duyulmamasında etkilidir.

Instagram video hızlandırma iOS ve Android cihazlarda nasıl yapılır?

Instagram video hızlandırma iPhone ve Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan aynı işlem adımlarıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda ilk olarak uygulamaya erişim sağlanması ve paylaşılacak olan gönderinin seçilmesi gerekir. Ayrıca "artı" simgesine tıklandıktan sonra yeni bir video oluşturulması ve bu içeriğin düzenlenmesi mümkündür. Dolayısıyla gönderinin ayarlar ekranındaki "Videoyu Düzenle" butonundan "Hız" opsiyonuna erişim sağlanarak içeriklerin daha ilgi çekici hâle getirilmesi oldukça kolaydır. Böylece Instagram video hızlandırma Android ve iOS cihazlarda başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.