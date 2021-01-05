Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

Günümüzde oldukça sık kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a her geçen gün yeni özellikler ekleniyor. Arkadaşlarınızla görüntülü konuşabilir, eğlenceli Reels videoları çekebilir, çeşitli filtrelerle fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Aktif kullanıcı sayısının artmasıyla orantılı olarak paylaşılan içerik sayısı da son derece ciddi bir şekilde artmış oldu. Kişisel paylaşımların yanı sıra birçok işletme, haber sitesi ve aklınıza gelebilecek daha birçok alandan firmalar paylaşımlarını ilgililerin beğenisine sunuyor. Hal böyleyken kullanıcılar beğendikleri fotoğrafları indirmek isteyebiliyor. Ancak halen yüklenen fotoğrafları ve videoları doğrudan indirmek mümkün değil. Bunun için ek uygulamalar kullanmanız gerekiyor. İsterseniz de programsız resim indirme seçenekleri mevcut. Sizin için hepsini yazımızda derledik. Size uygun yöntemi seçtikten sonra alt kısımda yer alan adımları takip edebilirsiniz. Instagram resim indirme / Instagram videolarını cihaza yükleme işlemleri için en kolay yöntemler nelermiş bakalım...
Instagram'da bir fotoğrafı ya da videoyu beğendiniz ve sonrasında kolayca ulaşmak istiyorsunuz. Instagram'ın bir özelliği olan kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilir ve koleksiyon oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlarınızı isimlendirebilir, bölümlere ayırabilirsiniz. Sonrasında koleksiyonunuza ulaşmak için tek yapmanız gereken profilinize girip kaydedilenlere tıklamak. Yeterli hafızası bulunmayanlar için iyi bir yöntem olmakla birlikte burada kaydettikleriniz telefonunuza indirilmiyor. Başka bir yöntem ise ekran görüntüsü almak. Kaydetmek istediğiniz fotoğrafı açıp ekran görüntüsü alabilir, sonrasında galerinize giderek fotoğrafı kırparak istediğiniz hale getirebilirsiniz. Fakat böyle yaptığınızda fotoğraf kalitesi istenildiği gibi olmuyor. Bu yüzden aşağıda bahsedilen Instagram programsız fotoğraf indirme yöntemlerini kullanmanızda fayda var.
Bu işlem için şu adımları takip edebilirsiniz;
Başka bir programsız Instagram fotoğraf indirme ve video indirme yöntemi ise şu şekilde;
Bu şekilde oldukça kolay ve güvenilir bir biçimde Instagram resim indirme PC/mobil işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen programsız Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemi kullanabilmeniz için indirmek istediğiniz içeriğin sahibi olan hesap herkese açık olmalıdır.
Gizli hesaplarda bu işlemin uygulanmasına izin verilmiyor. Ayrıca eğer video indirmek isterseniz uygulama kullanmadan DownloadGram internet adresini kullanabilir aynı adımları izleyerek videonuzu indirebilirsiniz. Veyahut yine paylaşım linkinin başına 0 (sıfır) ekleyip indir diyerek videoyu kaydedebilirsiniz.
Öncelikle kullandığınız işletim sistemine göre uygulamayı indirip sonrasında adımları takip etmeniz gerekiyor. Bunun için birçok Instagram fotoğraf indirme mobil uygulaması mevcut. Çoğu benzer şekilde çalışıyor. Aşağıda iki farklı uygulama üzerinden verilmiş örnekleri inceleyebilirsiniz.
Play Store üzerinden Quick Save isimli uygulamayı indirebilirsiniz.
İndirdikten sonra uygulamaya girip ''Instagram'ı Aç'' kısmına tıklayın.
İstediğiniz fotoğrafın veya videonun menüsüne (sağ üstte bulunan 3 nokta) dokunun.
Paylaşım URL'ini kopyalayın ya da Quick Save'le paylaşın.
Uygulamaya girip indir butonuna tıkladığınızda fotoğraf/video galerinize kaydedilmiş olacak.
Akabinde indirilenler listenizden resimlerinizi kontrol edebilir, dilerseniz sağa veya sola kaydırarak resmi kaldırabilirsiniz.
Bu adımları izleyerek indirmek istediğiniz fotoğrafın kalitesi bozulmadan Instagram hd foto indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. İşte bu kadar basit!
Storysaver gibi yardımcı araç ve sayfalara söz konusu story'nin linkini yapıştırarak indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.
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