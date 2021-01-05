Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

Günümüzde oldukça sık kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a her geçen gün yeni özellikler ekleniyor. Arkadaşlarınızla görüntülü konuşabilir, eğlenceli Reels videoları çekebilir, çeşitli filtrelerle fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Aktif kullanıcı sayısının artmasıyla orantılı olarak paylaşılan içerik sayısı da son derece ciddi bir şekilde artmış oldu. Kişisel paylaşımların yanı sıra birçok işletme, haber sitesi ve aklınıza gelebilecek daha birçok alandan firmalar paylaşımlarını ilgililerin beğenisine sunuyor. Hal böyleyken kullanıcılar beğendikleri fotoğrafları indirmek isteyebiliyor. Ancak halen yüklenen fotoğrafları ve videoları doğrudan indirmek mümkün değil. Bunun için ek uygulamalar kullanmanız gerekiyor. İsterseniz de programsız resim indirme seçenekleri mevcut. Sizin için hepsini yazımızda derledik. Size uygun yöntemi seçtikten sonra alt kısımda yer alan adımları takip edebilirsiniz. Instagram resim indirme / Instagram videolarını cihaza yükleme işlemleri için en kolay yöntemler nelermiş bakalım...

Programsız Instagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram'da bir fotoğrafı ya da videoyu beğendiniz ve sonrasında kolayca ulaşmak istiyorsunuz. Instagram'ın bir özelliği olan kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilir ve koleksiyon oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlarınızı isimlendirebilir, bölümlere ayırabilirsiniz. Sonrasında koleksiyonunuza ulaşmak için tek yapmanız gereken profilinize girip kaydedilenlere tıklamak. Yeterli hafızası bulunmayanlar için iyi bir yöntem olmakla birlikte burada kaydettikleriniz telefonunuza indirilmiyor. Başka bir yöntem ise ekran görüntüsü almak. Kaydetmek istediğiniz fotoğrafı açıp ekran görüntüsü alabilir, sonrasında galerinize giderek fotoğrafı kırparak istediğiniz hale getirebilirsiniz. Fakat böyle yaptığınızda fotoğraf kalitesi istenildiği gibi olmuyor. Bu yüzden aşağıda bahsedilen Instagram programsız fotoğraf indirme yöntemlerini kullanmanızda fayda var.

"0" Instagram Yöntemi

Bu işlem için şu adımları takip edebilirsiniz;

Tarayıcınızdan Instagram'a giriş yapın.

İndirmek istediğiniz içeriği seçin.

Adres çubuğundaki linkin başına 0 (sıfır) ekleyin. Örneğin www.0instagram.com/p/

Enter'a bastıktan sonra açılan sayfada indir kısmına tıklayarak kaydedebilirsiniz.

DownloadGram Yöntemi

Başka bir programsız Instagram fotoğraf indirme ve video indirme yöntemi ise şu şekilde;

Tarayıcınızdan Instagram'a giriş yapın.

İndirmek istediğiniz içeriği açın.

Paylaşımın linkini kopyaladıktan sonra DownloadGram sitesine girin.

Adres çubuğu kısmına linki yapıştırıp indir dediğinizde Instagram fotoğraf indirme işlemi tamamlanmış olacak.

Bu şekilde oldukça kolay ve güvenilir bir biçimde Instagram resim indirme PC/mobil işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen programsız Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemi kullanabilmeniz için indirmek istediğiniz içeriğin sahibi olan hesap herkese açık olmalıdır.