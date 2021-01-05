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Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

05.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

Popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın kullanıcı sayısı sürekli artıyor. Instagram'a her gün sayısız fotoğraf ve video yükleniyor. Kullanıcılar beğendikleri fotoğrafları indirmek isteyebiliyor. Ancak Instagram kendi bünyesinde fotoğraf-video indirme için bir seçenek sunmuyor. Kullanıcıların sıklıkla merak ettiği Instagram fotoğraf indirme yöntemlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Günümüzde oldukça sık kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a her geçen gün yeni özellikler ekleniyor. Arkadaşlarınızla görüntülü konuşabilir, eğlenceli Reels videoları çekebilir, çeşitli filtrelerle fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Aktif kullanıcı sayısının artmasıyla orantılı olarak paylaşılan içerik sayısı da son derece ciddi bir şekilde artmış oldu. Kişisel paylaşımların yanı sıra birçok işletme, haber sitesi ve aklınıza gelebilecek daha birçok alandan firmalar paylaşımlarını ilgililerin beğenisine sunuyor. Hal böyleyken kullanıcılar beğendikleri fotoğrafları indirmek isteyebiliyor. Ancak halen yüklenen fotoğrafları ve videoları doğrudan indirmek mümkün değil. Bunun için ek uygulamalar kullanmanız gerekiyor. İsterseniz de programsız resim indirme seçenekleri mevcut. Sizin için hepsini yazımızda derledik. Size uygun yöntemi seçtikten sonra alt kısımda yer alan adımları takip edebilirsiniz. Instagram resim indirme / Instagram videolarını cihaza yükleme işlemleri için en kolay yöntemler nelermiş bakalım...

Programsız Instagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram'da bir fotoğrafı ya da videoyu beğendiniz ve sonrasında kolayca ulaşmak istiyorsunuz. Instagram'ın bir özelliği olan kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilir ve koleksiyon oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlarınızı isimlendirebilir, bölümlere ayırabilirsiniz. Sonrasında koleksiyonunuza ulaşmak için tek yapmanız gereken profilinize girip kaydedilenlere tıklamak. Yeterli hafızası bulunmayanlar için iyi bir yöntem olmakla birlikte burada kaydettikleriniz telefonunuza indirilmiyor. Başka bir yöntem ise ekran görüntüsü almak. Kaydetmek istediğiniz fotoğrafı açıp ekran görüntüsü alabilir, sonrasında galerinize giderek fotoğrafı kırparak istediğiniz hale getirebilirsiniz. Fakat böyle yaptığınızda fotoğraf kalitesi istenildiği gibi olmuyor. Bu yüzden aşağıda bahsedilen Instagram programsız fotoğraf indirme yöntemlerini kullanmanızda fayda var.

"0" Instagram Yöntemi

Bu işlem için şu adımları takip edebilirsiniz;

  • Tarayıcınızdan Instagram'a giriş yapın.
  • İndirmek istediğiniz içeriği seçin.
  • Adres çubuğundaki linkin başına 0 (sıfır) ekleyin. Örneğin www.0instagram.com/p/
  • Enter'a bastıktan sonra açılan sayfada indir kısmına tıklayarak kaydedebilirsiniz.

DownloadGram Yöntemi

Başka bir programsız Instagram fotoğraf indirme ve video indirme yöntemi ise şu şekilde;

  • Tarayıcınızdan Instagram'a giriş yapın.
  • İndirmek istediğiniz içeriği açın.
  • Paylaşımın linkini kopyaladıktan sonra DownloadGram sitesine girin.
  • Adres çubuğu kısmına linki yapıştırıp indir dediğinizde Instagram fotoğraf indirme işlemi tamamlanmış olacak.

Bu şekilde oldukça kolay ve güvenilir bir biçimde Instagram resim indirme PC/mobil işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen programsız Instagram fotoğraf ve video indirme yöntemi kullanabilmeniz için indirmek istediğiniz içeriğin sahibi olan hesap herkese açık olmalıdır.

Gizli hesaplarda bu işlemin uygulanmasına izin verilmiyor. Ayrıca eğer video indirmek isterseniz uygulama kullanmadan DownloadGram internet adresini kullanabilir aynı adımları izleyerek videonuzu indirebilirsiniz. Veyahut yine paylaşım linkinin başına 0 (sıfır) ekleyip indir diyerek videoyu kaydedebilirsiniz.

Uygulama Kullanarak Instagram Resim İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kullandığınız işletim sistemine göre uygulamayı indirip sonrasında adımları takip etmeniz gerekiyor. Bunun için birçok Instagram fotoğraf indirme mobil uygulaması mevcut. Çoğu benzer şekilde çalışıyor. Aşağıda iki farklı uygulama üzerinden verilmiş örnekleri inceleyebilirsiniz.

Android İçin Instagram Fotoğraf ve Video İndirme Yöntemi

Play Store üzerinden Quick Save isimli uygulamayı indirebilirsiniz.
İndirdikten sonra uygulamaya girip ''Instagram'ı Aç'' kısmına tıklayın.

Görsel 2

İstediğiniz fotoğrafın veya videonun menüsüne (sağ üstte bulunan 3 nokta) dokunun.

Görsel 3

Paylaşım URL'ini kopyalayın ya da Quick Save'le paylaşın.

Görsel 4

Uygulamaya girip indir butonuna tıkladığınızda fotoğraf/video galerinize kaydedilmiş olacak.

Görsel 5

Akabinde indirilenler listenizden resimlerinizi kontrol edebilir, dilerseniz sağa veya sola kaydırarak resmi kaldırabilirsiniz.

iOS İçin Instagram Fotoğraf ve Video İndirme Yöntemi

  • App Store üzerinden Instant Save-Quickly Repost uygulamasını indirebilirsiniz.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Instagram'a girin.
  • İndirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun URL'ini kopyalayın.
  • Uygulamaya geri döndüğünüzde kopyaladığınız içerik karşınıza çıkacak.
  • Save kısmına tıklayarak kaydedin.
  • Instagram fotoğraf indirme programı iOS kullanıcıları için bu şekilde talep edilen hizmeti sunmuş oluyor.

Bu adımları izleyerek indirmek istediğiniz fotoğrafın kalitesi bozulmadan Instagram hd foto indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. İşte bu kadar basit!

Instagram Story İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Storysaver gibi yardımcı araç ve sayfalara söz konusu story'nin linkini yapıştırarak indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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