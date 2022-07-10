Instagram video paylaşma: Instagram'da Reel, gönderi ve hikayede video paylaşma adımları

Instagram video paylaşma işleminin pek çok yöntemi vardır. Bu noktada hikaye, gönderi ya da reels'te videoların nasıl paylaşılacağını bilmek gerekir. Bu videoları takipçiler görür ve değerlendirerek yorum ve beğeni atabilirler. Instagram video yükleme işlemi çok basit bir eylemdir.

Instagram Reels'te video paylaşma

Instagram reels özelliğinde video paylaşmak için bazı adımları izlemeniz gerekir. Bu adımları uyguladığınız takdirde siz de elinizdeki videoyu Instagram'da takipçilerinizin karşısına çıkarabilirsiniz.

Instagram reels'te video paylaşmak için şu adımları izleyin:

Öncelikle Instagram reels'te paylaşmak istediğiniz videonuzu galerinizde hazır tutun.

Ardından sağ üst köşedeki artı sembolüne tıklayın.

Bu sembole tıkladıktan sonra Reels Videosu kısmına dokunun.

Bu alana tıkladıktan sonra sol alt köşeden artı sembolü olan yere dokunun ve videonuzu seçin.

Son olarak Reels'da Paylaş seçeneğini seçin.

Instagram'da başkasının videosunu paylaşma

Instagram hikayede başkasının videosunu paylaşmak da oldukça basit bir işlemdir. Bunun için aşağıda yer alan işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır.

İşte Instagram hikayede başkasının videosunu paylaşmanın yöntemi:

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve paylaşmayı düşündüğünüz gönderiye ulaşın.

Gönderinin hemen altında yer alan uçak simgesine benzer butona dokunun. Bu buton, doğrudan mesaj yoluyla videoyu birisiyle paylaşmanıza ya da hikayenize koymanıza olanak tanıyacaktır.

Karşınıza bir menü çıkacaktır. Bu menüden en üstte yer alan Hikayenize gönderi ekleyin seçeneğini seçin.

Bir sonraki ekranda karşınıza yapacağınız paylaşımın bir taslağı gelecektir. Bu taslağı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Burada ekranın altında yer alan Gönder butonuna dokunun ve açılır penceredeki Paylaş düğmesine basın.

Instagram hikayede video paylaşma

Instagram hikayenizde video paylaşmak da, başkasının videosunu paylaşmak kadar kolaydır. İşte videoyu paylaşmanın yöntemi:

Öncelikle Instagram uygulamasını açın.

Ardından ana sayfada sol üstte Instagram yazısının altındaki Hikayen yazan alana dokunun.

Ardından karşınıza bir menü gelecektir. Buradan galerinizde bulunan paylaşmak istediğiniz videoyu seçin.

Karşınıza paylaşacağınız videonun taslağı gelecektir. Bu ekranda İleri seçeneğine basın.

Son olarak Paylaş butonuna dokunun ve hikayenizde videonuzu paylaşın.

Instagram'a kaç saniyelik video atılır?

Instagram'ın video yükleme süresi seçtiğiniz paylaşma türüne göre değişkenlik gösterir. Hikayelerde video süresi 15 saniye iken, gönderi ve Reels'te bu süre 1 dakikaya kadar uzar.

