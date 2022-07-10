Instagram video süresi ne kadar? Instagram gönderi, hikaye ve reels video süresi kaç saniye?

Instagram video süresi, yükleme yapacağınız alana göre değişiklik gösterir. Örneğin Hikaye kısmındaki süreyle, Reels alanındaki süre farklıdır. Bu yüzden ilgili bölümlerin sürelerini akılda tutmak gerekir. Instagram Reels videosu hazırlayanların dikkate almaları gereken süre ne kadardır? Reels videoları kaç saniyeden uzun olmamalıdır?

Instagram Reels video süresi kaç saniye?

Instagram Reels video süresi, oldukça kısa bir zamana denk gelmektedir. Bu alana hazırlayacağınız içeriklerin süresi 1 dakika yani 60 saniyeyi geçmemelidir. Eğer size tanınan süreyi geçerseniz, videonuz kesilecektir. Örneğin 3 dakikalık bir video yüklerseniz bu video izleyici karşısına yine 1 dakika olarak çıkacaktır. Instagram video süresi uzatma, uygulama bünyesinde mümkün değildir. Yani videonuzun süresinin 1 dakikayı geçmemesi şarttır.

Instagram gönderi video süresi kaç saniye?

Instagram gönderi video süresi bir süre önce uzatılmıştır. Bu bağlamda önceden 15 saniye olan gönderi video süresi, günümüz itibariyle 1 dakikaya yükselmiştir. Yani şu anda isterseniz 1 dakikaya kadar uygulamaya video yükleyebilirsiniz. Buradaki video kesme mantığı da Reels ile aynıdır. Yani 3 dakikalık video yüklerseniz 2 dakikasını takipçileriniz göremez. Bu noktada dikkatli davranmalı ve videolarınızı buna uyarak yüklemelisiniz.

Instagram hikaye video süresi kaç saniye?

Instagram hikaye video süresi oldukça kısadır. Bu yüzden genellikle yüklemek istenilen videoların uzunluğu konusunda oldukça seçici davranılır. Örneğin; kullanıcılar bir şarkının tamamını paylaşmak yerine, en can alıcı kısmını paylaşırlar. Bu yüzden de Instagram kullanıcıları şarkı ve video seçimi konusunda seçici davranmak durumunda kalır.

Instagram'ın hikaye video süresi 15 saniyedir. Bu video süresi belirli bir süreye kadar kısalabilir. Ancak 15 saniye süreyi geçen videolar kesilmeye maruz kalacaktır.

