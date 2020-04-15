Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

Instagram tarafından gerçekleştirilen bu yeni güncelleme ise, daha çok masaüstü kullanıcılarını etkileyecek. Kuruluşa bazıları defalarca masaüstü ile ilgili talepte bulunduğu için şirket buna kulağını tıkamadı.

Instagram platformunu mobil üzerinden kullananlar bazı şikayetlerde bulunuyordu. Özellikle de çok yüksek şarj yeme sorunu nedeniyle kullanıcıların isyan ettiğini söyleyebiliriz şirket her ne kadar buna %100 bir çözüm bulamasa bile, yine de kısmı bir öneri getirdi.

INSTAGRAM CANLI YAYINLARINI WEB'TEN İZLEYİN

Yeni gelen değişiklik ile birlikte Instagram web üzerinden canlı yayın izleme imkanınız bulunacak. Ayrıca yine Instagram üzerinden hikayeleri görme ve bunlara yorum yapma fırsatı da tüm kullanıcılara tanındı. Instagram herkesin evde kal çağrısına uyması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söylüyor. Getirdiği yeni özelliklerle de bunu göstermeye çalışıyor.

Bu platformu masaüstü üzerinden kullananlara bir de kötü haber var. Ne yazık ki canlı yayın izlemek mümkün olsa bile, canlı yayına geçmek için mobil kullanılacak.

Salgından sonra ABD ekonomisi nasıl olacak?

