HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Neredeyse her ay sosyal medya platformları ile ilgili güncelleme detayları duyuyoruz ve Instagram web sürümü canlı yayın özelliği en çok dikkat çekeni olacak. Bazı güncellemeler daha çok tasarım açısından yapılırken, bazıları da donanım ile ilgili oluyor.

Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

Instagram tarafından gerçekleştirilen bu yeni güncelleme ise, daha çok masaüstü kullanıcılarını etkileyecek. Kuruluşa bazıları defalarca masaüstü ile ilgili talepte bulunduğu için şirket buna kulağını tıkamadı.

Instagram platformunu mobil üzerinden kullananlar bazı şikayetlerde bulunuyordu. Özellikle de çok yüksek şarj yeme sorunu nedeniyle kullanıcıların isyan ettiğini söyleyebiliriz şirket her ne kadar buna %100 bir çözüm bulamasa bile, yine de kısmı bir öneri getirdi.

INSTAGRAM CANLI YAYINLARINI WEB'TEN İZLEYİN

Yeni gelen değişiklik ile birlikte Instagram web üzerinden canlı yayın izleme imkanınız bulunacak. Ayrıca yine Instagram üzerinden hikayeleri görme ve bunlara yorum yapma fırsatı da tüm kullanıcılara tanındı. Instagram herkesin evde kal çağrısına uyması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söylüyor. Getirdiği yeni özelliklerle de bunu göstermeye çalışıyor.

Bu platformu masaüstü üzerinden kullananlara bir de kötü haber var. Ne yazık ki canlı yayın izlemek mümkün olsa bile, canlı yayına geçmek için mobil kullanılacak.

Salgından sonra ABD ekonomisi nasıl olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldıSnapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram Instagram web canlı yayın Instagram canlı yayın

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Annesiyle babasını sildi! Sebebi Hadise mi?

Annesiyle babasını sildi! Sebebi Hadise mi?

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Uncharted: The Nathan Drake Collection ücretsiz oldu

Uncharted: The Nathan Drake Collection ücretsiz oldu

Samsung yedek parçalara önem veriyor

Samsung yedek parçalara önem veriyor

Huawei Mate Xs onarım bakımından sınıfta kaldı

Huawei Mate Xs onarım bakımından sınıfta kaldı

Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.