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Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü? Instagram, WhatsApp ve Discord neden açılmıyor? 30 Mayıs WhatsApp’ta erişim sorunu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 14:36
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Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü? sorusunun yanıtı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Çünkü kullanıcı raporları, Instagram, WhatsApp ve Discord'ta problemlerin olduğuna işaret ediyor. Peki, Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü, Instagram, WhatsApp ve Discord'a ne oldu? WhatsApp neden açılmıyor? İşte detaylar...

Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü? Instagram, WhatsApp ve Discord neden açılmıyor? 30 Mayıs WhatsApp’ta erişim sorunu!

Instagram, WhatsApp ve Discord ile ilgili son durum merak edilirken, "Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü?" sorusunun yanıtı aranıyor. Aktarılanlara göre, Meta çatısı altındaki popüler sosyal medya platformu Instagram ve WhatsApp'ın kullanıcıları ile birlikte Discord kullanıcıları platformlarda bir sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü? Instagram, WhatsApp ve Discord neden açılmıyor?

INSTAGRAM, WHATSAPP VE DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre kullanıcı raporları, hem Instagram hem WhatsApp hem de Discord'ta problemlerin olduğuna işaret ediyor.

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Verilere göre WhatsApp, Discord ve Instagram için downdetector'e ulaşan kullanıcı raporlarının saat 14:00 civarı büyük artış gösterdiği görülüyor.

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PEKİ NE OLACAK?

Instagram, WhatsApp ve Discord'ta yaşanan sorunların kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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