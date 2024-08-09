Instagram yasağını 'detoks' zannedenlere fena patladı! Elçin Sangu kendini tutamadı

MYNET-En popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın 2 Ağustos'ta ansızın kapatılması ülkemizde tartışmalara yol açtı. Birçok ünlü isim erişim engeline tepki gösterirken bazı ünlüler de kararı doğru bulduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak beklenenin dışında bir tepki vererek yasağın iyi geldiğini söyledi.

Turak'ın ardından Gönül Dağı dizisindeki Dilek rolüyle tanıdığımız Gülsim Ali'den sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran bir Instagram yorumu geldi.

Instagram'a getirilen yasağı "sosyal medya detoksu" olarak değerlendiren Gülsim Ali'nin konuya bakış açısı dillere fena düştü.

KENDİNİ TUTAMADI

Daha yeni konuşan meslektaşı Gülsim Ali'ye, Mert Turak'a ve kendileriyle aynı fikirde olanlara çok sinirlenen Sangu, Prens repliğinden yola çıkarak "Her yasağa “ohh bana iyi geldi” diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" dedi. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.