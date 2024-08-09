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  4. Instagram yasağını 'detoks' zannedenlere fena patladı! Elçin Sangu kendini tutamadı

Instagram yasağını 'detoks' zannedenlere fena patladı! Elçin Sangu kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 07:32
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2 Ağustos'tan bu yana Instagram'a BTK tarafından katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi. Erişim engeli sosyal medyayı ayağa kaldırırken bazı ünlü isimler bu yasağı 'detoks' olarak değerlendirdi. Ünlü oyuncu Elçin Sangu yasağa 'iyi geldi' diyen meslektaşlarına fena patladı.

MYNET-En popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın 2 Ağustos'ta ansızın kapatılması ülkemizde tartışmalara yol açtı. Birçok ünlü isim erişim engeline tepki gösterirken bazı ünlüler de kararı doğru bulduklarını dile getirdi.

naim

Geçtiğimiz günlerde Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak beklenenin dışında bir tepki vererek yasağın iyi geldiğini söyledi.

DİLEKK

Turak'ın ardından Gönül Dağı dizisindeki Dilek rolüyle tanıdığımız Gülsim Ali'den sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran bir Instagram yorumu geldi.

Instagram'a getirilen yasağı "sosyal medya detoksu" olarak değerlendiren Gülsim Ali'nin konuya bakış açısı dillere fena düştü.

ELÇİN SANGU KAPAK

KENDİNİ TUTAMADI

Daha yeni konuşan meslektaşı Gülsim Ali'ye, Mert Turak'a ve kendileriyle aynı fikirde olanlara çok sinirlenen Sangu, Prens repliğinden yola çıkarak "Her yasağa “ohh bana iyi geldi” diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" dedi. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu Mert Turak Gülsim Ali
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