Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?

Günümüzün en popüler sosyal medya platformu olan Instagram'a, hem iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarından uygulama aracılığı ile hem de bilgisayar tarayıcılarından giriş yapılabilir. Instagram'da yeni hesap açmak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. İşte Instagram yeni hesap açma işlemlerine dair tüm detaylar...

Instagram Yeni Hesap Nasıl Açılır? Instagram Hesap Açma 2020

Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmış fotoğraf, video paylaşım uygulaması ve sosyal medya platformudur. Instagram kullanıcılara mobil uygulama üzerinden fotoğraf ve video düzenleme ve paylaşma imkanı sunar.

Instagram'da yeni hesap oluşturmak için 2 yöntem vardır. İlk yöntemde Android işletim sistemine sahip telefonlarda Play Store, IOS işletim sistemine sahip telefonlarda App Store marketlerinden Instagram uygulamasını indirebilir ve hesap oluşturabilirsiniz. Instagram yeni hesap kurma için uygulanabilecek ikinci yöntemde ise bilgisayarınızın internet bağlantısı ile tarayıcı üzerinden Instagram'ın web sitesine giriş yapabilir ve hesap oluşturabilirsiniz. Uygulama veya tarayıcı üzerinden Instagram hesap açma formunu doldurduğunuz takdirde hesabınız kullanılabilir hale gelecektir.