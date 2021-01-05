Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?

Günümüzün en popüler sosyal medya platformu olan Instagram'a, hem iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarından uygulama aracılığı ile hem de bilgisayar tarayıcılarından giriş yapılabilir. Instagram'da yeni hesap açmak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. İşte Instagram yeni hesap açma işlemlerine dair tüm detaylar...
Instagram Yeni Hesap Nasıl Açılır? Instagram Hesap Açma 2020
Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmış fotoğraf, video paylaşım uygulaması ve sosyal medya platformudur. Instagram kullanıcılara mobil uygulama üzerinden fotoğraf ve video düzenleme ve paylaşma imkanı sunar.
Instagram'da yeni hesap oluşturmak için 2 yöntem vardır. İlk yöntemde Android işletim sistemine sahip telefonlarda Play Store, IOS işletim sistemine sahip telefonlarda App Store marketlerinden Instagram uygulamasını indirebilir ve hesap oluşturabilirsiniz. Instagram yeni hesap kurma için uygulanabilecek ikinci yöntemde ise bilgisayarınızın internet bağlantısı ile tarayıcı üzerinden Instagram'ın web sitesine giriş yapabilir ve hesap oluşturabilirsiniz. Uygulama veya tarayıcı üzerinden Instagram hesap açma formunu doldurduğunuz takdirde hesabınız kullanılabilir hale gelecektir.
- Cep Telefonu Üzerinden Instagram Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
Instagram uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra şu işlemleri takip edebilirsiniz:
- Instagram uygulamasının logosuna dokunarak uygulamayı açın.
- Instagram'ın ilk açılış sayfası, giriş ekranı olacaktır.
- Karşınıza çıkan ekranda "Hesabın Yok mu?" butonuna dokunun.
- Sonra yeni kayıt yaptıracağınız için sayfanın en altındaki "Kaydol" butonuna dokunun.
- Ekrana gelen "E-posta adresi ya da telefon numarasıyla kaydol" seçeneklerinden birini seçerek o butona dokunun.
- Telefon numarası ile giriş yaptığınızda telefonunuza sms gelecek. Bu sms'e tıklayarak kodu girmeniz gerekecek.
- Sonraki aşamada Instagram'da hesap açma işleminizin gerçekleştirildiği ekran karşınıza çıkacak.
- İlk satıra e-posta adresinizi ya da cep telefon numaranızı girin.
- İkinci satıra adınız soyadınız ile ilgili bilgilerinizi girin
- Üçüncü adımda Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adını girmeniz istenecek. Belirlediğiniz kullanıcı adının daha önce siz ya da başkası tarafından kullanılmamış olması gerekiyor.
- Son olarak Instagram hesabınızın şifresini belirleyip "Kaydol" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra açtığınız Instagram sayfasına yönlendirileceksiniz.
2. Bilgisayar Üzerinden Instagram Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
- Instagram ana sayfasını açın. "Kaydol" butonuna tıklayın.
- Kayıt olmak için en üstteki satıra cep telefon numaranızı ya da e-posta adresinizi yazın.
- İkinci satıra adınız soyadınız ile ilgili bilgilerinizi girin.
- Üçüncü adımda Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adını girmeniz istenecek. Belirlediğiniz kullanıcı adının daha önce siz ya da başkası tarafından kullanılmamış olması gerekiyor.
- Son olarak Instagram hesabınızın şifresini belirleyip "Kaydol" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra açtığınız Instagram sayfasına yönlendirileceksiniz.
Instagram Hesap Açma Sınırı Nedir?
Kullanıcılar Instagram hesabı varken yeni hesap açma işlemi yapabilir. Birden fazla hesabınızın olmasının hiçbir sakıncası yoktur. Farklı amaçlar için kullandığınız birçok hesabınız olabilir. Instagram'ın hesap ekleme özelliği ile aynı anda birden fazla hesabı kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.
Birden fazla hesap eklemek için:
- Profil sayfasında "Ayarlar"a tıklayın.
- Sayfayı aşağıya kaydırın ve karşınıza gelen "Hesap Ekle" sekmesine tıklayın.
- Eklemek istediğiniz Instagram hesabına ait kullanıcı adı ve şifreyi girin.
- Bu özellik en fazla 5 adet hesap eklenmesine izin veriyor.
Instagram Hesap Açma Engeli Ne Zaman Kalkar?
Instagram hesap açma engeli kaldırma işlemi için şu çözüm önerilerini uygulayabilirsiniz.
- Telefonunuzun saat ve tarihinin doğru olduğundan emin olun.
- Hesap açmak için resmi uygulama ve web sitesi dışında başka site kullanmayın.
- Instagram uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.
- Facebook ile kayıt olmayı deneyin.
- Kayıt olmak için kullandığınız e-posta veya telefon numarasını değiştirerek kayıt olmayı deneyin.
- Kullandığınız internet bağlantısı dışında bir internet bağlantı ile kayıt olmayı deneyin.
- Telefon ya da bilgisayarınızda DNS, VPN gibi internete bağlanmak için yöntemler kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakın.
- Kayıt olma işleminiz hala gerçekleşmiyorsa 3-4 saat sonra tekrar deneyin.
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