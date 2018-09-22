Instagram yeni özelliği test ediyor

En popüler ve en aktif sosyal medya platformlarından Instagram, kendini yenilemeye devam ediyor. Son yenilik de alışageldiğimiz üzere çıkışından önce test ediliyor: Coğrafi kısıtlama.
Yakında yayınlanacak özellik sayesinde, hikayeleriniz ve gönderilerinizi (ayrı ayrı ayarlanabilir şekilde) hangi ülkelerin görebileceğini seçebileceksiniz. Yeniliğin kişisel kullanımdan çok profesyonel kullanıma hitap ettiği açık. Zira halihazırda Facebook’ta olan özellik sayesinde, tek bir hesap üzerinden farklı ülkelere farklı dillerde yayın yapılabiliyor. Ancak şu anda Instagram’da bunu yapabilmek için ayrı ayrı sayfalar oluşturmak gerek. Bu özelliğin iş sayfaları için başka yararları da olacaktır.
Platformun çıkış amacı göz önüne alındığında bu özelliğin daha önceden yer almaması sürpriz değil. Zira bu mecranın ilk haliyle; minimalist, kişisel hesapların fotoğraflar paylaştığı bir yer olması planlanıyordu. Daha sonra firmaların artan ilgileri sebebiyle bu tarz ihtiyaçlar doğdu.
Öte yandan beta testinin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Önümüzdeki dönemde herkesin kullanımına açılacak.
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