Instagram'da yorum engeli kaldırma nasıl yapılır? Instagram’da yorum engeli nasıl kaldırılır?

Instagram’da yorum yapmak, kullanıcılar arası iletişim için oldukça önemlidir. Ancak yorum yaparken belli başlı kurallara uyulması gerekir. Uygulama, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bazı durumlarda kullanıcılar farkında olmadan yorum yaparken yanlış kelimeler kullanabilmektedir. Bu durum sonucunda da hesaplarını yorum engeli cezası almaktadır. Bu engeli yememek için belli başlı kurallara uyulması gerekmektedir.

Instagram’da Yorum Engeli Neden Olur?

Instagram, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına birtakım kurallar ortaya koymaktadır. Bu kurallar çiğnendiği takdirde kullanıcı hesaplarına cezalar gelmektedir. Bu cezalardan biri de yorum engelidir. Özellikle yeni hesaplarda bu durum ile daha fazla karşılaşılmaktadır. Uygulama içerisinde üst üste aynı şeyleri yapmak spam olarak algılanabilmektedir. Uygulamada hesabınıza yorum engeli cezasının gelmesinin birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Uygulamada gönderilere üst üste yorum yapıldığında,

Aynı yorum tekrar edildiğinde,

Fazla beğeni ve fazla takip yapıldığında,

Haddinden fazla etiket kullanıldığında,

Takibe takip, beğeniye beğeni gibi kelimeler kullanıldığında,

E-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı onaylamadığınızda,

Küfür, hakaret, kırıcı sözler içeren yorumlar yapıldığında, yorum engeli cezası ile karşılaşma olasılığınız yüksektir.

Yukarıdaki sebepler dışında uygulama kaynaklı yorum yapamama durumu da yaşanmaktadır. Uygulama yüzünden yaşanan bu tarz durumlar çoğunlukla kısa süre içerisinde düzeltilmektedir.

Instagram’da Yorum Engeli Nasıl Kaldırılır?

Uygulamada bazı kurallar çiğnendiği zaman kullanıcı hesaplarına yorum engeli cezası verilmektedir. Yorumlar farklı olduğunda ve her yorum arası en az bir dakika olduğunda yorum engeli cezası almazsınız. Yorum engelini kaldırmak için herhangi bir üçüncü parti uygulaması bulunmamaktadır. Instagram yorum engeli kaldırma için ilk olarak e-mail adresinizin ve cep telefonu numaranızın onaylanması gerekir.

Onaylama işlemleri olmadan uygulama içerisinde hiçbir şey yapamazsınız. Onaylama işlemini yaptıktan sonra ise yalnızca beklemeniz yeterlidir. Ortalama yirmi dört içerisinde yorum engeliniz kalkmaktadır. Eğer bu süre içerisinde yorum yapmaya çalışırsanız, süreniz daha da fazla uzayabilir. Hatta kullanıcı hesabınız askıya alınabilir. Bu yüzden bu sürenin dolmasını sabırla beklemeniz gerekmektedir. Beklemeden aynı şeyleri tekrar ettiğiniz takdirde şikâyet alabilir ve bunun sonucunda da hesabınız komple kapanabilir.



