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Instagram yorum etiketi kaldırma nasıl yapılır? Instagram’da yoruma etiketleme nasıl engellenir?

11.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına sunduğu farklı özellikler ile öne çıkmaktadır. Çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’da da etiketleme özelliği bulunmaktadır. Birçok kullanıcı paylaşımların altına yorum yaparken arkadaşlarını da etiketlemektedir. Ancak bu durum bazen kullanıcılar için can sıkıcı bir hale gelebilmektedir. Bu durumda Instagram yorum etiketi kaldırma işlemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Instagram yorum etiketi kaldırma nasıl yapılır? Instagram’da yoruma etiketleme nasıl engellenir?

Instagram platformunda yorum etiketi özelliği çok fazla kullanılmaktadır. Bu özellik sayesinde herhangi bir gönderi üzerinden etiketlenen kullanıcı o gönderiyi daha hızlı bir şekilde görebilmektedir. Fakat bu durum çok fazla tekrar edildiğinde ve özellikle tanınmayan kişiler tarafından etiketlenildiğinde kullanıcılar bu durumdan rahatsız olabilmektedir. Bu sorunu Instagram yorum etiketi kaldırma özelliğini kullanarak çözmek mümkündür.

Instagram’da Yoruma Etiketleme Nasıl Engellenir?

Instagram’da kullanıcılar uygulama içerisinde gördükleri bilgileri yorum etiketi yöntemini kullanarak birbirleri ile paylaşabilmektedir. Bu durum bazı kullanıcıların hoşuna giderken bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilmektedir. Bu problemin çözümü son derece basittir. Instagram yorumda bahsetmeyi kapatma işlemini yaparak, etiketleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

  • İlk önce instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üst üste yatay çizgiye tıklayınız.
  • Sonrasında “ayarlar” bölümüne ve hemen ardından “gizlilik” bölümüne giriş yapınız.
  • Gizlilik bölümünden “bahsetmeler” kısmına tıklayınız. Karşınıza “herkes” başta olmak üzere, “takip ettiğin kişiler” ve “hiç kimse” seçenekleri çıkacaktır.
  • Bu seçenekler arasından “hiç kimse”yi işaretleyiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra hiç kimse sizi herhangi bir gönderide veya yorumda etiketleyemeyecektir.

Bazı kullanıcılar Instagram’da etiketlendiğim yorumu silemiyorum şikâyetinde bulunmaktadır. Herhangi bir kullanıcı sizi yorumda etiketlediği zaman o etiketi sizin kaldırabilmeniz mümkün değildir. Bunun için sizi etiketleyen kişiye söylemeniz gerekmektedir.

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Instagram’da Etiketlendiğim Yorumu Görme

Uygulama içerisinde etiketlendiğiniz yorumu kolay bir şekilde görebilmeniz mümkündür. Herhangi bir paylaşımda veya yorumda etiketlendiğiniz zaman “x kişisi senden bahsetti” şeklinde bir bildirim gelmektedir. Bu bildirime tıkladığınızda etiketlendiğiniz yoruma hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bazen kullanıcılar gönderilerde etiketlendiği zaman bu gönderilerin profil sayfasında gözükmesini istemeyebilir. Bunun için Instagram etiket gizleme özelliğini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, etiketlenmiş olduğunuz gönderileri profil sayfanızda gizleyebilirsiniz.

  • Öncelikli olarak etiketlenmiş olduğunuz gönderiyi açınız.
  • Ardından gönderi üzerindeki etiketlenmiş olan kullanıcı adınıza tıklayınız.
  • Karşınıza bir pencere çıkacaktır. Bu pencerede “profilimde göster”, “profilimde gizle”, “beni gönderiden kaldır” ve “şikâyet et” olmak üzere toplam dört seçenek mevcuttur. “Profilimde gizle” seçeneğine tıklayarak, etiketi kolay bir şekilde gizleyebilmeniz mümkündür.
  • Eğer o gönderide adınızın hiçbir şekilde geçmesini istemiyorsanız, Instagram konu etiketi silme yöntemini uygulayabilirsiniz. Bunun için yukarıdaki adımları izlemeniz ve karşınıza açılan penceredeki seçenekler arasından “beni gönderiden kaldır” seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir.
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