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Instagram'da içeriği yoruma kapatma nasıl yapılır? Instagram gönderilerini yoruma kapatma nasıl yapılır?

12.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden paylaşım yaparak, hem arkadaşları hem de diğer kullanıcılar ile etkileşime geçebilmektedir. Uygulama, kullanıcılarına birçok farklı özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de Instagram tüm yorumları kapatma özelliğidir. Instagram yorum kapatma nasıl yapılır?

Instagram'da içeriği yoruma kapatma nasıl yapılır? Instagram gönderilerini yoruma kapatma nasıl yapılır?

Instagram kullanıcıları gönderileri paylaşmadan önce yorum özelliğini devre dışı bırakabilmektedir. Bu özellik sayesinde spam veya art niyetleri yorumların önüne geçilebilmektedir. Özellikle hesabı herkese açık olan kullanıcılar bu yöntemi tercih etmektedir. Instagram yorum ayarları bölümünden istediğiniz ayarı yapabilmeniz mümkündür.

Instagram Gönderilerini Yoruma Kapatma

Uygulamada yorumlar ile ilgili birçok özellik bulunmaktadır. Kullanıcılar, yalnızca takip ettikleri kişilere yorum yapma izni verebileceği gibi takip edilen kişilere de yorum yapma izni verebilir. Instagram fotoğraflarında yorum kapatma işlemi son derece basittir. İstediğiniz gönderiyi birkaç basit işlem ile yorum yapmaya kapatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

  • Öncelikli olarak Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından yorumları devre dışı bırakmak istediğiniz gönderiye geliniz.
  • Gönderinin hemen sağ üst köşesinde üst üste üç nokta bulunmaktadır. Buraya tıklayınız.
  • Karşınıza küçük pencere açılacaktır. Bu pencere içerisinde birçok seçenek mevcuttur. Bu seçenekler arasında “yorum yapmayı kapat” seçeneğini bulunuz ve üstüne tıklayınız.
Instagram’da yorum silme: Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?Instagram’da yorum silme: Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?

Instagram Yorum Kısıtlaması

Uygulamada yorum kapatmanın yanı sıra dilerseniz yorumları sınırlandırabilirsiniz. Yorum kısıtlama işlemi ile yorum yapmasını istemediğiniz kişileri seçebilmeniz mümkündür. Bu işlemi uyguladığınızda karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmemektedir.

Yorum kısıtlamasında yalnızca kısıtlayan ve kısıtlanan kullanıcılar yapılan yorumu görebilmektedir. Bu işlem için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

  • Öncelikli olarak uygulamaya giriş yapınız.
  • Ardından yorum kısıtlama işlemi yapacağınız gönderiyi seçiniz.
  • Gönderide sizi rahatsız eden yorumun üzerine uzun bir süre basılı tutunuz.
  • Basılı tuttuğunuzda sağ üst köşede “ünlem” işareti çıkmaktadır. Bu işarete tıkladığınızda “x kişisini kısıtla” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayarak yorum kısıtlama işlemini yapabilirsiniz.
Instagram yorum kopyalama: Instagram yorumları nasıl kopyalanır?Instagram yorum kopyalama: Instagram yorumları nasıl kopyalanır?

Instagram Canlı Yayın İzlerken Yorum Kapatma

Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram yorum kapatma özelliğini kullanmaktadır. Bu özellik, izlenen canlı yayınlar için de geçerli değildir. Canlı yayın esnasında yayını yapan kullanıcı ile yorumlaşabilmeniz mümkündür. Diğer kullanıcıların yorumlarını ise kapatmak yerine gizleyebilirsiniz. Bu işlem yalnızca masaüstü bilgisayarlardan yapılabilmektedir. Kendiniz canlı yayın yapacaksınız, yorum kapatma özelliğini kullanabilirsiniz. Instagram hikâyeyi yoruma kapatma özelliği canlı yayınlar için de geçerlidir. Bunun için yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır.

  • İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Sonrasında sağ üst kısımda yer alan üst üste üç çizgiye tıklayınız ve ardından “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Ayarlar’dan “gizlilik” sekmesine ardından “hikâye” sekmesine tıklayınız.
  • Hikâye ayarlarında “mesaj yanıtlarına izin ver” bölümü yer almaktadır. Bu bölümden hem hikâye hem de Instagram reels yorum kapatma işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Instagram canlı yayınında yorum yapamıyorum! Instagram canlı yayınında yorum yapamama sorunu nasıl çözülür?Instagram canlı yayınında yorum yapamıyorum! Instagram canlı yayınında yorum yapamama sorunu nasıl çözülür?


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Instagram
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