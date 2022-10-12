Instagram'da içeriği yoruma kapatma nasıl yapılır? Instagram gönderilerini yoruma kapatma nasıl yapılır?

Instagram kullanıcıları gönderileri paylaşmadan önce yorum özelliğini devre dışı bırakabilmektedir. Bu özellik sayesinde spam veya art niyetleri yorumların önüne geçilebilmektedir. Özellikle hesabı herkese açık olan kullanıcılar bu yöntemi tercih etmektedir. Instagram yorum ayarları bölümünden istediğiniz ayarı yapabilmeniz mümkündür.
Uygulamada yorumlar ile ilgili birçok özellik bulunmaktadır. Kullanıcılar, yalnızca takip ettikleri kişilere yorum yapma izni verebileceği gibi takip edilen kişilere de yorum yapma izni verebilir. Instagram fotoğraflarında yorum kapatma işlemi son derece basittir. İstediğiniz gönderiyi birkaç basit işlem ile yorum yapmaya kapatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.
Uygulamada yorum kapatmanın yanı sıra dilerseniz yorumları sınırlandırabilirsiniz. Yorum kısıtlama işlemi ile yorum yapmasını istemediğiniz kişileri seçebilmeniz mümkündür. Bu işlemi uyguladığınızda karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmemektedir.
Yorum kısıtlamasında yalnızca kısıtlayan ve kısıtlanan kullanıcılar yapılan yorumu görebilmektedir. Bu işlem için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram yorum kapatma özelliğini kullanmaktadır. Bu özellik, izlenen canlı yayınlar için de geçerli değildir. Canlı yayın esnasında yayını yapan kullanıcı ile yorumlaşabilmeniz mümkündür. Diğer kullanıcıların yorumlarını ise kapatmak yerine gizleyebilirsiniz. Bu işlem yalnızca masaüstü bilgisayarlardan yapılabilmektedir. Kendiniz canlı yayın yapacaksınız, yorum kapatma özelliğini kullanabilirsiniz. Instagram hikâyeyi yoruma kapatma özelliği canlı yayınlar için de geçerlidir. Bunun için yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır.
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