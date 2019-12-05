Instagram’da Artık Doğum Tarihi Yazmak Zorunlu 

Instagram’ı da bünyesinde bulunduran Facebook, tüm kullanıcılarından hesap bilgilerine doğum tarihlerini yazmalarını zorunlu kılıyor.

Amaç, genç kullanıcıları alkol ve diğer zararlı ürün ve içeriklerden korumak.

Yaklaşık bir milyar kullanıcısı olan Instagram’da hesap açmak için eskiden sadece en az 13 yaşında olduğunuzu belirtmeniz yeterliydi.

Instagram uzun süredir ABD, İngiltere ve diğer ülkelerdeki hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından genç kullanıcıların güvenliği ve uygunsuz içeriklere maruz kalmalarıyla ilgili konularda baskı görüyordu.

Doğumgünü belirtme zorunluluğunun da bu konulardaki baskıları şirket üzerinden bir nebze alacağı düşünülüyor.

Facebook’un aksine kullanıcıların gerçek isimlerini kullanmadan hesap açabildiği Instagram’da, doğumgünü belirtme zorunluluğu, platformdaki “anonim” kalma prensibinden uzaklaşmaya gidildiği anlamına geliyor.

Reuters’a konuşan Instagram’ın üst düzey yöneticilerinden Vishal Shah, “Kullanıcıların kaç yaşında olduklarını bilmemiz yaptığımız iş açısından önemli. Bu sadece yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşmaları konusunda değil, platformun belirli bir yaş altındakilere hesap açmaları konusunda izin vermeme ilkemizi karşılamamızla da alakalı” dedi.