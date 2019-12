Instagram’da Artık Doğum Tarihi Yazmak Zorunlu 

Shah, yaşlara uygun özelliklerle ilgili bir deneme yapıp yapmadıklarını belirtmezken, kullanıcıların yaşlarının, önerilecek güvenlik ayarları konusunda bir temel oluşturabileceğini ve kişilere sanal ortamda güvenlikleriyle ilgili uygulama için eğitim seçeneklerini gösterebileceğini söyledi. Kullanıcıların doğum günleri, diğer kullanıcılar ve takipçileri tarafından görülmeyecek.

Scrutiny of Instagram increased as it overtook Facebook's main app in popularity among teens and young adults and became a leading contributor to Facebook's revenue growth.

Instagram’ın genç kullanıcılar arasında oldukça yaygınlaşması ve Facebook şirketinin baş gelir kaynaklarından biri olması, platform üzerine dikkatleri daha fazla çekmeye başladı.

Ancak Instagram, kullanıcılarından doğum tarihlerini doğrulamaları konusunda bir belge istemeyeceğini açıkladı.

Genç kullanıcıların çoğu zaman kimliklerine erişimleri olmadığını belirten Instagram, kullanıcılarının bu konuda doğru beyanda bulunacaklarını bekliyor, yapay zeka sistemlerinin de kullanıcıların yaşlarını tahmin etme konusunda yardımcı olacağını söylüyor.