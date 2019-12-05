Instagram’da Artık Doğum Tarihi Yazmak Zorunlu 

Instagram’ı da bünyesinde bulunduran Facebook, tüm kullanıcılarından hesap bilgilerine doğum tarihlerini yazmalarını zorunlu kılıyor.
Amaç, genç kullanıcıları alkol ve diğer zararlı ürün ve içeriklerden korumak.
Yaklaşık bir milyar kullanıcısı olan Instagram’da hesap açmak için eskiden sadece en az 13 yaşında olduğunuzu belirtmeniz yeterliydi.
Instagram uzun süredir ABD, İngiltere ve diğer ülkelerdeki hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından genç kullanıcıların güvenliği ve uygunsuz içeriklere maruz kalmalarıyla ilgili konularda baskı görüyordu.
Doğumgünü belirtme zorunluluğunun da bu konulardaki baskıları şirket üzerinden bir nebze alacağı düşünülüyor.
Facebook’un aksine kullanıcıların gerçek isimlerini kullanmadan hesap açabildiği Instagram’da, doğumgünü belirtme zorunluluğu, platformdaki “anonim” kalma prensibinden uzaklaşmaya gidildiği anlamına geliyor.
Reuters’a konuşan Instagram’ın üst düzey yöneticilerinden Vishal Shah, “Kullanıcıların kaç yaşında olduklarını bilmemiz yaptığımız iş açısından önemli. Bu sadece yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşmaları konusunda değil, platformun belirli bir yaş altındakilere hesap açmaları konusunda izin vermeme ilkemizi karşılamamızla da alakalı” dedi.
Shah, yaşlara uygun özelliklerle ilgili bir deneme yapıp yapmadıklarını belirtmezken, kullanıcıların yaşlarının, önerilecek güvenlik ayarları konusunda bir temel oluşturabileceğini ve kişilere sanal ortamda güvenlikleriyle ilgili uygulama için eğitim seçeneklerini gösterebileceğini söyledi. Kullanıcıların doğum günleri, diğer kullanıcılar ve takipçileri tarafından görülmeyecek.
Scrutiny of Instagram increased as it overtook Facebook's main app in popularity among teens and young adults and became a leading contributor to Facebook's revenue growth.
Instagram’ın genç kullanıcılar arasında oldukça yaygınlaşması ve Facebook şirketinin baş gelir kaynaklarından biri olması, platform üzerine dikkatleri daha fazla çekmeye başladı.
Ancak Instagram, kullanıcılarından doğum tarihlerini doğrulamaları konusunda bir belge istemeyeceğini açıkladı.
Genç kullanıcıların çoğu zaman kimliklerine erişimleri olmadığını belirten Instagram, kullanıcılarının bu konuda doğru beyanda bulunacaklarını bekliyor, yapay zeka sistemlerinin de kullanıcıların yaşlarını tahmin etme konusunda yardımcı olacağını söylüyor.
Çocuk ve genç internet kullanıcılarının güvenliği üzerinde çalışmalar yapan Washington merkezli Dijital Demokrasi Merkezi isimli örgütten Jeffrey Chester, Instagram’ın 13 yaşından genç kullanıcıların güvenliğiyle ilgili ABD yasalarına uyarak, uzun zaman önce bu kuralı getirmesi gerektiğini ifade etti.
Londra merkezli Ulusal Çocuklara Zulmü Önleme Topluluğu, doğum tarihlerinin doğrulanmamasının, çocukları zararlı ve yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruma konusunda hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.
Instagram şimdiye kadar, sadece bazı belirli koşullarda kullanıcılarının doğum tarihlerini istiyordu. Örneğin, Facebook ve Instagram hesaplarını birbirine bağlayan kullanıcılardan. Facebook’taysa hesap açmak için doğum tarihi girmek zorunlu.
Avrupa Birliği vatandaşları da, son 18 aydır AB’nin yeni veri güvenliği yasası gereğince doğum tarihlerini berlitmek zorunda.
Instagram daha önceleri kullanılan “doğum günün kutlu olsun” etiketleri ve kullanıcıların paylaşımlarıyla yaşlarını tahmin ediyordu.
Bu tahminleri de kullanıcılarının platformu kullanma şekillerini anlamak için kullanıyordu.
Daha önceden Facebook ve Instagram hesaplarını birbirine bağlamayan kullanıcılar, Çarşamba günü itibariyle doğum günlerini hesaplarına ekleyebilecekler.
Ancak Instagram doğum tarihi yazma zorunluluğunun fazla müdahaleci bir adım olup olmadığını hala tartışıyor.
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