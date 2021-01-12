Instagram'da 'seksi fotoğraf paylaşan' psikolağa verilen ceza Belçika'da tartışma yarattı

Belçika Psikologlar Komitesi Disiplin Kurulu başvuruyu haklı bularak, psikolog hakkında kınama cezası verdi. Kurul, Bollen'in "profilinin ve saygınlığının her zaman farkında olması gerektiğini" belirterek, aksi taktirde, meslek onurunun etkileneceği ve zarar göreceğini bildirdi.

Meslektaşlarından biri, geçen yılın başlarında Bolle hakkında Belçika Psikologlar Komitesi'ne başvurarak, onun "mesleğin itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini" savundu.

Instagram hesabında iç çamaşırı ve korseli erotik fotoğrafların paylaşan Bolle, kadın dostu bir porno film yönetti. Korse ve çoraplarla gece kulübü sunumuna (burlesk gösterisi) katıldı.

Ülkenin tanınmış ilişki terapistlerinden biri olan 35 yaşındaki Belçikalı psikolog Kaat Bollen, uzun süredir özel yaşamı ile gündemdeydi.

Kaat Bollen, bu karar üzerine artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Belçikalı kadın psikoloğa hem Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı hem de ülkedeki kadınlar destek verdi.

Bu karara tepki gösteren Kaat Bollen, üye kimlik kartını komiteye iade ederek artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Kınama kararını, "acı verici ve zor" diye değerlendiren psikolog, "Bu, 2021'de bir psikolog olarak kendim olamayacağım anlamına geliyor. O zaman, psikolog olmamayı tercih ederim" dedi.

Bollen, kamu yayıncısı VRT'ye, "bir erkek psikoloğun benzer şekilde davranması durumunda hiçbir ceza almayacağını", kınama cezasının ifade özgürlüğünü kısıtlama anlamına geldiğini, gerekirse Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'ne başvurabileceğini söyledi.

https://www.instagram.com/kaatbollen/?igshid=p0wvhj7vlfka

'Yıl 2021, hala kadınlara nasıl giyinmeleri gerektiği söyleniyor'

Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı, kadın psikoloğa verilen kınama cezası konusunda inceleme başlattı. Bakan Bart Smoers'e göre, bu "1950'lede kalmış" bir anlayış.

Gelecek hafta Belçika Psikologlar Komitesi ile konuyu tartışacağını belirten Somers, "Duyulmuş şey değil, yıl 2021 olmuş, kadınlara hala nasıl giyinmeleri gerektiği söyleniyor. Burada bir kıyafet polisine ihtiyacımız yok" görüşünü dile getirdi.