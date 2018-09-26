Instagram’ın Kurucuları Facebook’tan Ayrıldı 

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın kurucuları çatı şirket Facebook’tan ayrılacaklarını açıkladı. Bu ayrılığın arkasında Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’le yaşadıkları gerginlik olabilir.

Instagram’ın internet sayfasında yayınlanan açıklamada Kevin Systrom ve Mike Krieger, kendilerine biraz zaman ayıracaklarını ve meraklarıyla yaratıcılıklarını yeniden keşfetmeye çalışacaklarını aktardı. Systrom ve Krieger ‘‘Yeni şeyler kurmak geri çekilmeyi, bize neyin ilham verdiğini anlamayı ve bunu dünyanın ihtiyacı olan şeylerle birleştirmeyi gerektirir. Biz de bunu yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Facebook son dönemde yalan haberlerin yayılması, kullanıcı bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşılması, seçimlere müdahale ve propaganda aracı olarak kullanıldığı iddialarıyla zor günler geçiriyor.

Systrom ve Krieger 2010 yılında tanışmalarının ardından Instagram’ı San Francisco’da bir garajda geliştirmişlerdi. İki yıl sonra 30 milyon kullanıcıya ulaşan platformu Facebook’a 715 milyon dolara satmışlardı. Bugün Facebook’un reklam geliri açısından en karlı kaynaklarından olan Instagram bir milyardan fazla kullanıcıya sahip. Son olarak uygulamaya Bloomberg tarafından 100 milyar dolar değer biçilmişti.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın kurucuları Brian Acton ve Jan Koum da 2017 ve 2018’de şirketten ayrılmıştı.

Birçok kişi, Systrom ve Krieger’ın ayrılmasının ardından Instagram’ın Facebook’a daha bağımlı ve entegre hale gelmesini beklediklerini söylüyor.

