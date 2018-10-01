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Instagram'ın yeni yöneticisi Adam Mosseri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Mosseri, en son şirketin Ürün Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın yeni yöneticisi, şirketin Ürün Müdür Yardımcısı Adam Mosseri oldu.

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Halihazırda Ürün Müdür Yardımcımız olan Adam Mosseri'nin bugünden itibaren Instagram'ın başına geçeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mosseri'nin 2008'de Facebook tasarım ekibinde işe başlamasının ardından Instagram ekibine geçtiğini belirtilen açıklamada, "Instagram'daki pozisyonu dahilinde Adam, işlerin tüm denetiminden sorumlu olacak ve mühendislik, ürün ve operasyonlar dahil tüm bölümlerin yönetim kadrolarını belirleyecek." denildi.

Systrom ve Krieger, geçen hafta şirketten ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Stanford Üniversitesinde eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları Instagram'ı, Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü.

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