"INSTEX İran'ın ihtiyaçlarının birçoğunu karşılamıyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, ABD yaptırımlarına karşı kurduğu AB destekli özel ticari mekanizmanın İran'ın ihtiyaçlarının birçoğunu karşılamadığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahatpişe, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) adını verdikleri mekanizmanın ekonomik değil daha çok siyasi amaçlı olduğunu belirtti.

Felahetpişe, "Bu nedenle mekanizma İran'ın ekonomik ihtiyaçlarının birçoğunu karşılamıyor ancak ABD yeni mali mekanizmayla birlikte daha çok yalnızlaşacak. İran, bu nedenle yeni mekanizmayı memnuniyetle karşıladı." dedi.

Mekanizmanın İran ekonomisine yapacağı etkiyi görmek için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Felahatpişe, İran ile Avrupalı yetkililerin mekanizmayla ilgili ayrıntıları görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın mekanizmayla İran'ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliğini ilişkilendirmesinin yanlış olduğunu anlatan Felahatpişe, "İran'ın Avrupa nedeniyle FATF konusunda bir adım atması beklenmemeli." diye konuştu.