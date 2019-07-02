HABER

"INSTEX nükleer anlaşmanın sakat çocuğu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'i "nükleer anlaşmanın sakat çocuğu" olarak nitelendirdi

İSTANBUL (AA) - İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'i "nükleer anlaşmanın sakat çocuğu" olarak değerlendirdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Muntazeri, "Avrupa bu sakat çocuğu bize dayatıyor. Fakat inşallah (İranlı) yetkililer nükleer anlaşmanın sakat çocuğunu kabul etmeyeceklerdir." dedi.

ABD'nin sözünden döndüğünü ve bazı ülkelerin sözlerini yerine getirmediklerini İranlı yetkililerin göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Muntazeri, halkın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu bunun aşılması için ele verilmesinin öneminin altını çizdi.

- INSTEX İran'ın beklentilerini karşılamadı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, cuma günü, INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını duyurmuştu.

Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, söz konusu mekanizma kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından İran'ın hesabına 4 milyon Avro yatırılmasıyla ilgili değerlendirmesinde, petrol parasının yatırılamadığı bir INSTEX mekanizmasının İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini belirtmiş, "3-4 milyon dolar veya avro yatırılmasının bu mekanizmanın işlemesi açısından bir anlamı yoktur. Petrol paraları yatırılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise, söz konusu mekanizmanın İran'ın taleplerini karşılamadığını belirtmişti.

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler anıldıSivas’ta Madımak olaylarında ölenler anıldı
Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştıHakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
INSTEX İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri sakat çocuk

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13 yıl 9 ay hapis

Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13 yıl 9 ay hapis

Pencereden girip tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladı: Para değil seni istiyorum

Pencereden girip tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladı

Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.