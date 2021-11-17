HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası

Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası

17.11.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de konutların 2030'a kadar tamamen yalıtılarak ısınmadan kaynaklanan karbon salımının azaltılmasını hedefleyen kampanya grubu Insulate Britain'ın (Britanya'yı Yalıtın) dokuz üyesine, yol kestikleri için hapis cezası verildi.

Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası

İngiltere'de konutların 2030'a kadar tamamen yalıtılarak ısınmadan kaynaklanan karbon salımının azaltılmasını hedefleyen kampanya grubu Insulate Britain'ın (Britanya'yı Yalıtın) dokuz üyesine, yol kestikleri için hapis cezası verildi.

Eylemciler Londra'nın etrafını dolaşan M25 otoyolunun da dahil olduğu çok sayıda yolu kesmiş, hapis cezasıyla karşılaşabilecekleri uyarılarına rağmen bu tür protestolara devam etmişti.

Mahkeme, grubun eylemlerinin ciddi sonuçları olduğunu belirterek sekiz kişi hakkında dört ay hapis kararı verdi.

Ben Taylor adlı protestocuya ise "tekrar eylem yapmaktan caydırabilmek için" altı ay hapis cezası verildi.

Eylemlerin devam etmesi durumunda yeni hapis cezalarının da verilebileceği açıklandı.

Bu yıl yol kesme eylemlerine başlayan grubun bu eylemleri mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, tüm otoyolların ve anayolların mahkeme kararlarıyla korunmaya alındığını, sürücülere engel çıkaran herkesin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Öte yandan Insulate Britain destekçileri, protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Insulate Britain'ın internet sitesinde iki ana hedef açıklanıyor:

  • Hükümet tüm sosyal konutların 2025'e kadar yalıtılması için fon sağlamalı.
  • Ülke genelindeki tüm konutların 2030'a kadar yalıtılması için bağlayıcı bir yasa çıkarılmalı.

Yeni teknolojilerle yalıtılan evler, yalıtımı olmayan evlere kıyasla çok daha düşük miktarda enerjiyle ısıtılabiliyor.

Bu da daha düşük karbon salımına yol açıyor.

İngiltere İklim Değişikliği Komitesi, Haziran ayında yayınladığı bir raporda ülke genelinde evlerin yalıtımını iyileştirmek için "çok az adım atıldığını" belirtmişti.

Grubun eylemleri şoförler tarafından eleştiriliyordu. Başbakan Boris Johnson da eylemcileri sorumsuzlukla suçlamıştı.

Insulate Britain ise büyük bir değişim yapabilmek için bu tür eylemlerin gerekli olduğunu söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacakTürkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacak
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
'Boynuzlu adam'ın cezası belli oldu'Boynuzlu adam'ın cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası Kandilli'den açıklama: Bölgenin deprem tehlikesi çok yüksek

Deprem sonrası Kandilli'den açıklama: Bölgenin deprem tehlikesi çok yüksek

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Düzce'de bir deprem daha

Düzce'de bir deprem daha

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.