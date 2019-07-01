İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında gösterilen insülin direnci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, insülin direncini kırmadan kilo vermenin imkansız olduğunu vurguladı.

İnsülin direncinin çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, gün içinde alınan şekerin yani glikozun enerjiye dönüştürülebilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İnsülin direnci nedir

İnsülin direncinin özellikle karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu oluştuğunu belirten Dr. Çabuk, “İnsülin direncini anlayabilmek için öncelikle insülinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İnsülin pankreastan salgılanan kan şekeri dengesini sağlayan önemli bir hormondur. Yemekleri yedikten sonra pankreas devreye girer ve insülin salgılar, insülinde kandaki glikoz ile birleşerek dokuya girer ve kan şekerini düşürür. İnsülin direnci vücudun kan şekerini dengelemek için normalden daha fazla insüline ihtiyaç duymasıdır. Bu durum kan şekeri dengesini sağlayabilmek için olan bir durum. Yani burada normalden daha fazla insülin salgılanması söz konusudur” dedi.