İnsülin direnciyle savaşta baş düşmanınız kilo!

İnsülin, pankreastan salgılanan ve şeker metabolizmasını düzenleyen bir hormon olarak biliniyor. İnsülin bu düzenlemeyi yaparken insülin reseptörü adı verilen bir yapıya bağlanıyor. İnsülin direnci ise vücuttaki şekeri kontrol etmek için salgılanan insülinin etkisini göstermesindeki zorluk olarak tanımlanabiliyor. İnsülin direnicinin oluşmasındaki başlıca etkenin ‘kilo’ olduğu belirtilirken, Acıbadem Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Burcu Aydemir Efelerli ise konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

'KİLO ALMAYA BAŞLAYINCA İNSÜLİN DİRENCİ OLUŞMAYA BAŞLIYOR'

İç Hastalıkları Uzmanı Efelerli, kilo almayla beraber insülin direncinin ortaya çıktığını ifade etti. İnsülin değerlerindeki dalgalanmaların şeker hastalığının da habercisi olduğunun altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Burcu Aydemir Efelerli, “İnsülin direnci aslında kanımızdaki insülin değerinin normalin çok çok üstüne çıkıp vücudun da buna duyarsızlaşması şeklinde tarif edebileceğimiz bir kavramdır. Biz kilo almaya başlayınca, insülin direnci oluşmaya başlıyor. Başlangıçta pankreas kan şekerine göre insülin salgılayarak normali sağlamaya çalışan bir organ olarak görev yapıyor. Ama biz kilo almaya başlayınca, işler biraz karışıyor diyebiliriz. Çünkü kilo almakla beraber pankreas oldukça fazla insülin salgılayarak bir nevi kan şekerini normal değerlere getirmeye çalışıyor. Hücrelerimizin üzerinde insülin reseptörleri var. Bu reseptörler konusunda insülin orya bağlanınca, reseptörler aracılığıyla kan şekerinin düşmesine sebep oluyor ve normali sağlıyoruz. Ama kilo alımıyla beraber artık vücuttaki hücreler insüline kaşı reseptör anlamında duyarsızlaşıyor. Biz insülin değerlerini kanımızda çok yüksek değerlerde gördüğümüz halde kan şekerindeki dalgalanmaları görüyoruz. Bu şeker değerlerindeki dalgalanmalar aslında şeker öncesi dönem demek” dedi.