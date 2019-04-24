Integra, ABD’de tarih yazdı

İzmir’de de beş kampüsü bulunan Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646”, dünyanın en prestijli yarışmasında yine tarih yazdı. Takım, Houston’da düzenlenen 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu.

17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu “Integra-3646” adlı robotik takımı, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin de her alanda başarılı olabileceği inancıyla çalıştı ve hafta sonu ABD Houston’da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasına katıldı. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler, temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedefledi. Birbirinden eğlenceli ve zorlu geçen yarışmalar sonucunda, Bahçeşehir Koleji robotik takımı, FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD’de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı yarışmada, 8 bin takım arasında en iyi üç takımdan biri oldu. Takım ayrıca, bu şampiyonada, Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field’de ülkemizi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olarak yine bir ilke imza attı.