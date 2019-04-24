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Integra, ABD’de tarih yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

İzmir’de de beş kampüsü bulunan Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646”, dünyanın en prestijli yarışmasında yine tarih yazdı.

Integra, ABD’de tarih yazdı

İzmir’de de beş kampüsü bulunan Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646”, dünyanın en prestijli yarışmasında yine tarih yazdı. Takım, Houston’da düzenlenen 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu.
17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu “Integra-3646” adlı robotik takımı, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin de her alanda başarılı olabileceği inancıyla çalıştı ve hafta sonu ABD Houston’da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasına katıldı. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler, temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedefledi. Birbirinden eğlenceli ve zorlu geçen yarışmalar sonucunda, Bahçeşehir Koleji robotik takımı, FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD’de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı yarışmada, 8 bin takım arasında en iyi üç takımdan biri oldu. Takım ayrıca, bu şampiyonada, Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field’de ülkemizi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olarak yine bir ilke imza attı.

Geçmişi başarılarla dolu
Kuyu köpeğin kurtarılmasında da aktif rol oynayan, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Integra 3646, 2016 yılında katıldığı New York City Bölgesel Turnuvasında “Chairman’s Award”u kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu. 2017 yılında ise Integra 3646, 4 bin takımın katıldığı Fırst Robotics Competition’da bir ABD’li ve bir Avustralyalı takım ile en başarılı ilk üç takım arasına girerek “Chairmans’s Award Finalist” unvanı ile ülkemize döndü.

Integra, ABD’de tarih yazdı

Integra, ABD’de tarih yazdı

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