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Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Intel’in yeni işlemcileri 11. Nesil Intel Core S Serisi detayları ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı bu işlemciler AMD’ye ter döktürebilir.

Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı

İşlemci devi Intel bugün yaklaşmakta olan 11. Nesil Intel Core S Serisi masaüstü işlemcilerini (kod adı Rocket Lake-S) ayrıntılı olarak açıkladı. Bu işlemciler, donanım ve yazılım verimliliğini dönüştürmek ve performansı artırmak için tasarlanmış yeni bir Cypress Cove masaüstü mimarisini kullanacak.

Geçen nesle kıyasla çift basamaklı yüzdeli IPC performans artışı vaat ediyor ve Intel Xe Graphics mimarisi ile gelişmiş Intel UHD grafikleri sunacak.

11. NESİL INTEL CORE S SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Ice Lake Core mimarisi ve Tiger Lake Graphics mimarisine sahip yeni Cypress Cove mimarisi.
Çift basamaklı yüzdeli IPC performans iyileştirmesi.
Daha fazla yapılandırma esnekliği için 20’ye kadar CPU PCIe 4.0 şeridi.
Intel Xe Graphics mimarisine sahip gelişmiş Intel UHD grafik birimi.
En yeni kodekler için daha iyi video kod dönüştürme ve donanım hızlandırma sunan Intel Quick Sync Video.
Daha esnek ayar performansı için yeni hız aşırtma özellikleri.
Intel Deep Learning Boost / VNNI desteği.
Yeni Tümleşik USB 3.2 Gen 2 × 2 (20G)
Yeni Intel 500 Serisi Yonga Seti.

Intel Core S-Serisi masaüstü işlemciler, 2021’in 1. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Ancak şimdilik fiyatları maalesef ki bilinmiyor. Bakalım AMD ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Intel, fiyat konusunda nasıl bir politika izleyecek?

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