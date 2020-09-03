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Intel 14 yıldır kullandığı logosunu değiştirdi! İşte yeni logo

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Intel, 11.nesil Tiger Lake işlemcilerini tanıtırken yeni logosunu da görücüye çıkardı. Intel, 2006 yılından beri kullandığı klasik Intel logosunu modernize ederek ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Intel 14 yıldır kullandığı logosunu değiştirdi! İşte yeni logo

Intel'in düzenlediği etkinlik firma için önemli gelişmelere sahne oldu. Daha iyi ve daha güçlü 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini etkinlikte duyuran Intel, Intel Evo platformuyla da şaşırttı. Fakat Intel'in düzenlediği etkinlik bir detayı da gözler önüne serdi. Intel etkinlik ile birlikte logosunu da yeniledi.

INTEL LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Intel 2006'dan beri aynı logoyu kullanıyor. Intel yazısıyla karşımıza çıkan o logo, artık kullanımda değil. Intel yaptığı açıklamada, yeni logonun eski logonun mirasını devam ettirdiğini söyledi. Yeni logo da tıpkı eski logo gibi mavi ve beyaz ağırlıklı. Yani mavi, Intel markasının temel rengi olmaya devam ediyor. Fakat logodaki detaylar artık daha modern.

Intel Logo

DİĞER LOGOLAR DA YENİLENDİ

Logonun farklı renk kombinasyonlarıyla oluşturulmuş versiyonları da mevcut. Yeni logo ile Intel iRIS, Xeon, Evo, Core, Pentium, Optane logoları da değişti.

Intel logo-2

Intel ayrıca logo değişimlerini anlatan bir videoyu da resmi YouTube hesabından paylaşmış durumda. Bu videoyu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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