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Intel 9. Nesil Core işlemciler tanıtıldı. İşte özellikleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Intel bugün düzenlediği bir etkinlikle 9. nesil Core serisi işlemcileri duyurdu. Yeni işlemciler özellikle oyunlarda üstün performans için tasarlandı.

Intel 9. Nesil Core işlemciler tanıtıldı. İşte özellikleri!

Belli aralıklarla işlemcilerini güncelleyen teknoloji firması Intel, bugün ABD'nin New York şehrinde düzenlediği bir etkinlikle 9. nesil Core işlemci ailesini duyurdu. Ailenin en ididalı sürümü ise Core i9-9900K oldu.

Intel 9. Nesil Core işlemciler tanıtıldı. İşte özellikleri!

Tam bir oyun canavarı olan Core i9-9900K sekiz çekirdek ve 16 yürütme birimine sahipken temel saat frekansı ise 3.6 Ghz olarak açıklandı. Bu frekans 5.0 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. Ailenin bu en güçlü versiyonunun fiyatı ise 530 dolar olarak açıklandı.

Öte yandan etkinlikle aynı zamanda 9. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri de duyuruldu. Core i7-9700K sekiz çekirdek ve sekiz yürütme birimine sahip. İşlemcinin temel saaat frekans değeri ise 3.6 GHz. Bu saat frekansı değeri 4.9 GHz’e kadar yükseltilebiliyor. Core i5-9600K ise altı çekirdek ve altı yürütme birimi barındırıyor. 3.7 GHz’lik temel saat frekansı da 4.6 GHz’e yükseltilebiliyor. 9. nesil Core i7 işlemcinin fiyatı ise 400 dolar olacak. Ailenin küçük üyesi olan Core i5 işlemcisinin fiyatı da 280 dolar açıklandı.

Yeni nesil işlemciler 19 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak. İşlemcilerin Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Intel 9. Nesil Core teknoloji

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