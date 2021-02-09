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Intel Apple M1'e karşı kendi işlemcisini üstün gösterdi

09.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Intel Apple M1'e karşı kendi işlemcisini üstün gösterdi

PC World ve Tom’s Hardware, Intel’in 11. nesil Core i7 dizüstü bilgisayar işlemcilerinin M1’den daha hızlı olduğunu gösterdiğini iddialar ve kıyaslamalar sunduğunu bildirdi. Intel’in yöntemleri tam anlaşılmasa da mavi ekip, bu savaşta liderlik için çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor.

Yapılan kıyaslamalara bakılırsa, Intel bir Chrome tarama testinde, Office 365 görevlerinde, Adobe yaratıcı uygulamaları ve yapay zekada Apple’ın önüne geçmiş. Intel bunlara ek olarak bazı oyunların Mac’lerde olmadığını da bildirdi. Yonga devi ayrıca, Apple’ın pil ömrü iddialarının sadece laftan ibaret olduğunu savundu. Intel “Pratikte bir Core i7’den daha iyi değil” açıklamasında bulundu.

INTEL'İN TESTLERİ İÇİN METOD ENDİŞESİ

Intel ayrıca, harici monitörler için daha iyi destek sunduğunu söylüyor. Marka, dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar gibi çok çeşitli donanımlar da sunuyor. Ancak, metodoloji konusunda bazı endişeler var. Intel hem kendi CPU’ları hem de Apple’ın CPU'su için testler yaptı. Örneğin, daha uzun ömürlü Pro yerine pil ömrü testi için bir MacBook Air kullandı. Ürünlerini en iyi şekilde kıyaslayan testler sonucunda Intel daha üstün çıktı.

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Intel ayrıca, Topaz Labs AI testi gibi, bileşenlerini özellikle iyi kullanan bazı testleri öne sürdü. Dolayısıyla test sonuçları ne kadar güvenilir ve kapsamlı tartışılır. Ancak bu açıklamalar Intel'in Apple'ın çözümünü kendisi için ciddi bir tehdit olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor.

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