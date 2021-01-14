Intel CEO'su Bob Swan görevinden ayrılıyor!

Intel CES 2021'de 12. nesil Intel Alder Lake işlemciler ile deyim yerindeyse gövde gösterisi yaptı. AMD'nin rekabetçi tutumu sonrası işlemci pazarındaki hareketlenmeye karşılık yeni nesil işlemcilerini tanıtan ünlü yarı iletken üreticisi, bir yandan yeni ürünlerini tanıtırken bir yandan da görev değişikliğine gitti.

INTEL'DE ÜST DÜZEY AYRILIK

Bob Swan, 2018 yılından beri Intel'in CEO'su olarak görev yapmaktaydı. Intel tarafından yapılan duyuruya göre Bob Swan Intel'den ayrılacak. Swan, 15 Şubat'a kadar ise görevine devam edecek. Bu tarihten sonra Bob Swan koltuğunu VMWare CEO'su olarak görev yapan Pat Gelsinger'e devredecek.

APPLE M1 DEĞİŞİKLİĞİ BOB SWAN DÖNEMİNDE YAŞANDI

Swan’ın görev yaptığı süre boyunca Intel'de birtakım değişiklikler yaşandı. Örneğin, Intel'in en önemli

çalışma ortaklarından Apple, kendi üretimi ARM tabanlı Apple Silicon M1 işlemcilerini kullanmaya başladı. Şimdilik MacBook Pro, Mac Mini ve MacBook Air gibi modellerde kullanılan M1 işlemcisinin, halihazırda Intel işlemcilerin yer aldığı iMac ve Mac Pro modellerinde de kullanılması bekleniyor.

