Intel CEO'sunun çip krizi açıklaması herkesi endişelendirdi! O tarihi işaret etti

Çip krizi olarak bilinen küresel çip kıtlığı otomotiv sektörü başta olmak üzere teknoloji sektörünü de etkiliyor. Özellikle otomotiv sektöründeki firmalar, yaşanan tedarik zinciri sorunlarından dolayı fabrikalarındaki üretimi durdurmak zorunda kalıyor. Krize dönüşen çiplerin en büyük üreticilerinden biri olan Intel ise bu krizin en az 2023'e kadar süreceğini tahmin ediyor. Daha doğrusu, şirketin CEO'su olan Pat Gelsinger, böyle bir tahminde bulunmuştu. Ancak Gelsinger, şimdi tahmininden daha ileri yeni bir tarih verdi ve bu da ortaya kulağa korkutucu geldi.

2023 DEĞİL 2024!

Intel CEO'su Pat Gelsinger, CNBC'ye verdiği demeçte önceki 2023 tahminlerine göre, yarı iletken kıtlığının şimdi 2024'e sürekleneceğine inandıklarını söyledi. Yani Gelsinger, şimdi çip krizinin 2024'e kadar süreceğini öne sürmekte.

BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILIYOR AMA...

Şirketler, çip krizinin bitmesi için adımlar atıp yeni fabrikalar inşa ederek yeni üretim hatlarına büyük yatırım yapıyorlar. ABD'nin bazı eyaletlerinde ve Almanya'da yatırım yapan Intel de bu şirketlerden biri. Ancak mevcut zaman çizelgesine bakarak, bu yeni fabrikaların hiçbirinin çip krizi bitene kadar aktif olmayacağı söyleniyor. Bakalım çip krizi yakın zamanda bir çözüme kavuşabilecek mi?

