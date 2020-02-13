Intel Core i7-10700K AMD'yi bile şaşırtacak! Bakın nasıl...

Intel Core i7-10700K Intel'in 2020 yılındaki en büyük kozu olacak şüphesiz. 10. nesil Intel işlemci ailesinin en güçlü işlemcilerinden biri olacak olan yeni nesil i7 işlemci hakkında geçtiğimiz dönem boyunca oldukça fazla iddia ortaya atılmıştı. Fakat bu iddiaların son geleni, hiç bu kadar gerçeğe yakın olmamıştı.

INTEL CORE İ7-10700K TEST SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKTI

Intel Core i7-10700K Comet Lake işlemcisi test sürecindeyken görüntülendi. Daha önce sızdırılan haberlerde, Intel Core i7-10700K'nın 8 çekirdekli ve 16 izlek bir yapıya sahip olacağı açıkça görülmüştü. Futuremark SystemInfo üzerinden gelen test görüntüleri de bunu doğruluyor. Öyle ki gelen test görüntülerine bakılırsa Intel i7-10700K tek çekirdek performansıyla 5.3 GHz hızına çıkabiliyor. Bu gerçekten etkileyici.

INTEL CORE İ7-10700K FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Intel i7-10700K'nın diğer 10. nesil Intel işlemciler ile birlikte Mart veya Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Intel i7-10700K için tahmin edilen fiyat ise 400 dolar. Bu da Intel'in i7-10700K'yı AMD'nin Ryzen 7 3800X işlemcisine karşı konumlandıracağını gösteriyor. i7-10700K'nın dezavantaj olarak 14 nm üretim sürecine sahip olmasına rağmen, tek çekirdek performansıyla 5.3 GHz hıza çıkması, onu AMD Ryzen 7 karşısında tercih edilebilir bir işlemci haline getirecek. Ancak tahmin ediyoruz ki AMD de Intel i7-10700K'a karşı bir hamle le yanıt verecek ve rekabet daha da kızışacak.



