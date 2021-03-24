Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni "çip fabrikası" yatırımı

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona'da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

(AA)

