Intel'den Apple'a 'M1 işlemcili Mac' göndermesi!

Intel, 2005'ten beri Apple ile güçlü bir ortaklığa sahip. Ancak bu ortaklık Apple Silicon olarak adlandırılan ARM tabanlı Apple M1 işlemcisini kullanan Mac modelleriyle biraz farklı bir boyuta taşınmış durumda. Ancak Apple kendi çiplerine sahip Mac bilgisayarlara sahip olmasına rağmen, Intel işlemcileri kullanmaya devam ediyor. Intel tarafı ise Twitter'dan yapılan paylaşımlara bakılırsa M1 işlemcilere karşı bir hayli hırslı.

INTEL APPLE'I TWİTTER'DAN Tİ'YE ALDI

Apple M1 işlemcili Mac modellerini hedef alan söz konusu tweet'lerin birinde Intel, ''Yalnızca bir PC, bilim insanlarına ve oyunculara benzer güç sunar'' ifadelerini kullanarak bir görsel paylaştı. Görselde ise ''Eğer bir roket fırlatmaya güç verebiliyor ya da Rocket League'i çalıştırabiliyorsanız, bir Mac'te değilsiniz demektir'' yazısı yer aldı. Intel'in yaptığı gönderme bu kadarıyla da sınırlı kalmadı.

Intel Twitter hesabından paylaştığı bir başka gönderide ise yine aynı temayı kullandı ve ''Yalnızca bir PC, tek bir cihaz ile tablet modu, dokunmatik ekran ve dokunamtik kalem desteği sağlayabilir'' dedi. Bu kez görselde ise ''Eğer Photoshop'taki küçük resimleri parmağınız ile döndürebiliyorsanız, bir Mac'te değilsiniz demektir'' yazdı. Intel görünüşe bakılırsa Apple'ın Mac bilgisayarlarına karşı fazlasıyla agresif bir tutum içinde.