Intel'den İsrail'e 600 milyon dolarlık ArGe merkezi yatırımı

Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı.

200 MİLYON DOLAR "MEGA CHİP TASARIM MERKEZİ"NE

Gelsinger'in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs'teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye'ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

INTEL, İSRAİL MERKEZLİ ŞİRKETLERİ SATIN ALMIŞTI

Intel, İsrail merkezli Mobileye şirketini 2017 yılında 15.3 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından Intel ayrıca yine İsrail merkezli teknoloji şirketleri Habana Labs'ı 2.0 milyar dolara ve Moovit'i 900 milyon dolara satın aldı.

(DHA)

