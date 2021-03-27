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Intel devasa bir üretim merkezi kuruyor

27.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çip krizi Intel tarafından çözülme ihtimaline sahip. Şirket uzun bir süredir bu alanda bazı çalışmalar yürütüyordu. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

Intel devasa bir üretim merkezi kuruyor

Bütün teknoloji şirketlerini etkileyen küresel çip krizi Intel sayesinde az bile olsa gerileyebilir. Problemin temel kaynaklarından birisi de teknolojik hammadde ve üretim sıkıntıları ile ilgiliydi. Çip üretimi için bazı hammaddelere sahip olmak gerekiyor. Bu hammaddelerin azalması aynı zamanda üretim sürecini büyük oranda kötü etkiledi.

Elektrikli otomobiller, bilgisayarlar ya da akıllı telefonlar için çip üretimi en önemli süreçlerden birisidir. Eğer bu tür çiplerin üretimi yeterli seviyede olmazsa birçok donanım tedarik edilemez hale gelir. Intel bu konuda yeni bir çözüm önerisi ile karşımızda. Şirket dünyadaki tüm donanım üreticileri için önemli bir adım attı.

Dünyanın en büyük şirketleri içerisinde yer alan Intel devasa bir üretim merkezi kurmak için yola koyuldu. Bu çip merkezi, otomobillerden akıllı telefonlara kadar her alanda tedarik sağlayacak. Böylece konu ile ilgili sorunlar bir nebze bile olsa geri plana düşebilecek.

Hindistan’da yaşanan su problemleri nedeniyle yonga setlerinin üretimi ciddi bir tehlikeye düştü. Ancak Intel firmasının yeni CEO’su Pat Gelsinger göreve gelir gelmez ilk iş olarak yeni çip merkezleri üretmeye başladı. Bunun için Arizona tercih edildi. Arizona’da devasa bir merkez kurulacak ve burada bütün teknoloji donanımları için yonga setleri üretilecek.

Intel firmasının “IDM 2.0” stratejisinin bir parçası olarak bilinen bu hamle x86, Arm ve RISC-V çekirdek çipleri üretimini sağlayacak. Peki sizce küresel çip kıtlığını bitirmek için daha başka neler yapılmalı?

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