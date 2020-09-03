Intel dizüstü bilgisayarlar için 11.nesil Intel işlemcilerini tanıttı! İşte özellikleri

Intel, AMD ile güçlü bir rekabet içerisinde. AMD Ryzen işlemcilerle Intel'i fazlasıyla zorluyor. Intel ise 11. nesil işlemcilerini tanıtarak bu rekabette bir adım öne geçmeye çalışıyor.

İŞTE 11.NESİL INTEL İŞLEMCİLER

11.nesil Intel işlemciler, Intel Core i7-1185G7 liderliğindeki dokuz yeni işlemciden oluşuyor. Bu işlemciler;

Intel Core i7-1185G7

Intel Core i7-1165G7

Intel Core i5-1135G7

Intel Core i3-1125G4

Intel Core i3-1115G4

Intel Core i7-1160G7

Intel Core i5-1130G7

Intel Core i3-1120G4

Intel Core i3-1110G4'den oluşuyor.

10 nm üretim sürecinden çıkan Tiger Lake işlemcilerin tamamı Intel'in açıklamasına göre Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip. Intel, yeni 11. Nesil serisinin "ince ve hafif" dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğunu iddia ediyor. Intel Core i3 işlemciler Intel'in UHD grafik birimini kullanırken, Intel Core i5 ve üstü Iris Xe grafik mimarisini kullanıyor. Intel'e göre bu işlemciler daha yüksek performans ve daha iyi pil ömrü sunuyor. Ayrıca işlemciler seleflerinden daha yüksek frekanslarda çalışabiliyorlar. Yapay zeka hızlandırması da işlemcilerin öne çıkan diğer bir yanı.

INTEL EVO GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Intel Evo, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için tanıttığı yeni platform. Project Athena ile 11.nesil Core işlemcilerin harmanlandığı Intel Evo platformu, hızlı şarj ve Wi-Fi 6 gibi özellikler sunacak. Böylece kullanım alışkanlıklarına daha yakın bilgisayarlar ortaya çıkacak. Intel Evo platformunu kullanan ilk dizüstü bilgisayarlardan biri Samsung tarafından üretilen 5G ve S Pen destekli Samsung Galaxy Book Flex 5G oldu.