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Intel ESL Türkiye Şampiyonası final maçları Monster bilgisayarlarla oynandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Hem internet hem de televizyon üzerinden canlı yayınlanan espor turnuvasında, ESL Türkiye tarihinde bir ilk olarak Monster Notebook'un Tulpar T7 V18.3 17.3" oyun bilgisayarı kullanıldı

İSTANBUL (AA) - Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda CS:GO liginin final maçları Monster Notebook’un Tulpar T7 ailesine ait Tulpar T7 V18.3 17.3" oyun bilgisayarında oynandı.

Monster Notebook açıklamasına göre, oyun bilgisayarı markası Monster Notebook’un ana sponsoru olduğu espor turnuvası Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda CS:GO liginin finali yapıldı. Monster, ESL yöneticilerinin performans konusundaki sıkı kriterlerini karşılamayı başardı ve şampiyona tarihinde ilk kez bir turnuvanın finali bir "gaming laptop" ile gerçekleştirildi.

CS:GO finalinin ilk maçının oynandığı Nuke haritası kıyasıya bir rekabete sahne olurken, kazanan taraf 16-13 ile LOG Esports oldu. Heyecanın katlanarak devam ettiği ikinci maç ise Overpass haritasında oynandı. Bu kez kanan 16-14 ile Valstars ekibi oldu.

Turnuvanın düğümünü çözecek maç ise Inferno haritasında oynandı. LOG Esports, baştan itibaren üstünlüğü ele geçirdiği maçı 16-3 kazanarak 2 bin 500 dolarlık birincilik ödülünün sahibi olurken, Valstars da bin 350 dolar kazandı.

Twitch üzerinden canlı yayınlanan turnuva aynı anda Dream TV’den yapılan 6 saatlik canlı yayın aracılığıyla tüm Türkiye ile buluştu. Maçların tekrarı "twitch.tv/esl_csgo_tr/videos" adresinden izlenebiliyor.

- Monster'in desteği devam edecek

Monster Notebook ve ESL arasındaki iş birliği gelecek dönemde de devam edecek. Intel ESL Sonbahar Şampiyonası’nın İzmir’de gerçekleştirilecek finalleri de yine markanın yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Intel ESL Türkiye Şampiyonası Monster Notebook

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