Intel ESL Türkiye Şampiyonası final maçları Monster bilgisayarlarla oynandı

İSTANBUL (AA) - Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda CS:GO liginin final maçları Monster Notebook’un Tulpar T7 ailesine ait Tulpar T7 V18.3 17.3" oyun bilgisayarında oynandı.

Monster Notebook açıklamasına göre, oyun bilgisayarı markası Monster Notebook’un ana sponsoru olduğu espor turnuvası Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda CS:GO liginin finali yapıldı. Monster, ESL yöneticilerinin performans konusundaki sıkı kriterlerini karşılamayı başardı ve şampiyona tarihinde ilk kez bir turnuvanın finali bir "gaming laptop" ile gerçekleştirildi.

CS:GO finalinin ilk maçının oynandığı Nuke haritası kıyasıya bir rekabete sahne olurken, kazanan taraf 16-13 ile LOG Esports oldu. Heyecanın katlanarak devam ettiği ikinci maç ise Overpass haritasında oynandı. Bu kez kanan 16-14 ile Valstars ekibi oldu.

Turnuvanın düğümünü çözecek maç ise Inferno haritasında oynandı. LOG Esports, baştan itibaren üstünlüğü ele geçirdiği maçı 16-3 kazanarak 2 bin 500 dolarlık birincilik ödülünün sahibi olurken, Valstars da bin 350 dolar kazandı.