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Intel iMac için özel işlemci tasarladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Intel’in yeni işlemcisi performans konusunda iMac’leri coşturacak.

Intel iMac için özel işlemci tasarladı

Apple’ın ARM tabanlı işlemcileri için henüz yolun başında olduğu söyleniyor. Bu yüzden Apple’ın en az 2-3 yıl daha Intel’i tercih etmesi bekleniyordu. Bugün ise Intel iMac için özel konfigürasyonlara sahip işlemcisi ile karşımıza çıkarak bu iddiaları doğruladı diyebiliriz.

INTEL'İN YENİ İMAC İŞLEMCİSİ GEEKBENCH'TE GÖRÜNDÜ

Intel, yeni nesil iMac için ilginç bir dizi özelliğe sahip Apple’a özel Core i9-10910 10 çekirdekli işlemci tasarladı. İşlemcinin Geekbench’te görünene göre 3.60 GHz’lik bir temel frekansı olacak. Hali hazırda satışta olan Intel i9-10900’ün 2.90 GHz’de çalıştığını belirtelim.

İlginç bir şekilde i9-10910 maksimumda 5.00 GHz sunarken serinin bir önceki işlemcisi 5.20 GHz’ye kadar çıkabiliyordu. Güç tüketimi konusunda 95W’ı tercih edecek olan Intel’in i9-10910 ile yüzde 7’ye varan performans artışı sunacağı söyleniyor.

Geekbench 5’te ortaya çıkan bu işlemcinin tek çekirdek bölümünden 1.203 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 9.659 puan aldığını belirtelim. Şimdiye kadar ki en yüksek puanı alan bu işlemci macOS 10.15’te test ediliyor. Muhtemelen macOS 11 Big Sur sürümünde bu puanlarda yukarıya doğru bir artış yaşanacak.

APPLE İMAC'İ NE ZAMAN YENİLEYECEK?

Apple’ın Ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte iMac modellerini yeni tasarım ile yenilemesi bekleniyor. iPad Pro’daki gibi daha küçük çerçeve ile gelecek olan yeni modeller performans konusunda ARM’dan daha verimli olacağı açıkça görünüyor. Bakalım Apple’ın ARM hamlesi meyvelerini ne zaman verecek?

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