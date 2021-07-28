Intel, Qualcomm için çip üretecek

Bu kapsamda işlemci devi, Qualcomm için çip üretmeye başlayacak. Ayrıca şirket, paketleme teknolojisini Amazon’a tedarik edecek.

Intel, Qualcomm için 2024 yılında gelmesi planlanan 20A işlem teknolojisini kullanarak çipler üretecek. Ancak şirketin hangi ürünleri ne zaman üreteceği açıklanmadı. Qualcomm şu anda Snapdragon işlemcilerini oluşturmak için birden fazla şirketten yararlanıyor. Şirket ayrıca çoğunlukla akıllı telefonlarda ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılan diğer yongaları oluşturmak için de başka üretim şirketlerinden destek alıyor.

20 MİLYAR DOLAR YATIRIM

CEO Pat Gelsinger, Intel’in Qualcomm için iddialı üretim planlarını şirketin gelişme stratejisinin bir parçası olarak ortaya koydu ve iki Arizona fabrika tesisine 20 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Intel CEO’su, şirketin başına geçtiğinden beri yeni bir strateji uyguluyor. Bu stratejinin bir parçası olarak Intel’ın üçüncü taraf şirketler için üretim yapması planları mevcuttu. Şimdi bu planlar hayata geçmeye başlıyor. Firmanın gelecek planlarının arasında bir de 20A teknolojisi bulunuyor. Bu yeni gelen işlemcilerle tamamen yeni bir mimariye geçilecek. Bu gelişmiş teknolojide “Angstorm” etkin olarak kullanılacak.

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